ميزة "مسافة الشاشة" في أبل تحمي عينيك من أضرار الهاتف

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ميزة مسافة الشاشة، تعد إحدى الميزات الصحية الجديدة من أبل لأجهزة iPhone وiPad التي تعمل بنظام التشغيل iOS 17 في منع إجهاد العين لدى الجميع، فضلاً عن تقليل خطر الإصابة بقصر النظر لدى الأطفال. اضافة اعلان





ميزة تحمي عينيك



كيفية استخدام ميزة مسافة شاشة



ويمكن استخدام ميزة مسافة الشاشة أو Screen Distance، علي جهاز iPhone وiPad من خلال خطوات بسيطة، وفقاً لموقع 9to5mac.تسلط شركة Apple الضوء على أنه من الأفضل إبقاء الأجهزة على بعد 12 بوصة على الأقل من عينيك، ولكن بالطبع، من السهل أن تكون معتادًا على استخدامها بشكل أقرب من ذلك.في :iOS 171- على جهاز iPhone أو iPad المزود بـ Face ID الذي يعمل بنظام التشغيل iOS 17، افتح تطبيق الإعدادات.2- اختر "مدة استخدام الجهاز" – انظر الآن أدناه واضغط على "مسافة الشاشة".3- الآن اضغط على متابعة، ثم قم بتشغيل مسافة الشاشة.4- بعد الضغط على "تشغيل مسافة الشاشة"، تكون جاهزًا تمامًا.يظهر في لقطة الشاشة الوسطى واليمنى أدناه، هذا هو الشكل الذي يبدو عليه الأمر عندما يكتشف iPhone أو iPad أنك تحمل جهازك قريبًا جدًا.بعد أن تسحبه بعيدًا عن وجهك، اضغط فوق "متابعة" للخروج من نافذة مسافة الشاشة المنبثقة.حماية عينيك أبل هواتف أبل مسافة الشاشة Screen Distanceقد يعجبك