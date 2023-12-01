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صحيفة تواصل الالكترونية

ميزة في آيفون تسمح باستخدام "فيس تايم" مع أجهز آندرويد.. إليك التفاصيل

الرسائل النصية بين هواتف آيفون وأندرويد
الخاصية تتيح إجراء مكالمات فيس تايم بين آيفون وأجهزة أندرويد
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يتيح تحديث iOS 15، لمستخدمي هواتف "آيفون" دعوة مستخدمي نظام "آندرويد للانضمام إلى مكالمة "فيس تايم"، عن طريق فتح التطبيق وإنشاء رابط انضمام، فيما يشكل اختراقًا في إجراء هذا النوع من المكالمات.اضافة اعلان

خطوات دعوة مستخدمي آندرويد لمكالمة فيس تايم

غير أن النقر على اسم الشخص للانضمام إلى مكالمة فيديو ليس خيارًا متاحًا حتى الآن، لكن بعد فتح تطبيق "فيس تايم" مباشرة، يوجد خياران في الجزء العلوي من الشاشة: "إنشاء رابط" و"New Facetime".
ويشير الإشعار الموجود أسفل "إنشاء رابط" إلى أنه يمكن لمستخدمي "آيفون" تحديد الزر لدعوة أي شخص لإجراء مكالمة، حتى مستخدمي "آندرويد" وأجهزة "ويندوز".
وتعمل الميزة بشكل مشابه لمكالمة زووم- بمجرد تحديد الرابط، سيظهر خيار لإضافة أسماء إلى الرابط وبعد تحديد اسم الشخص، سيتم إنشاء نص تلقائيًا لذلك الشخص مع الرابط المرفق.
وعندما ينقر مستخدم آندرويد على الرابط، سيتم تشغيل مكالمة "فيس تايم" إما في متصفح موقع الويب كروم أو إيدج. لكن قد لاتتعرف المتصفحات الأخرى مثل "فيرفوكس" و"سامسونج" على الرابط وبدلاً من ذلك تقوم بملء رسالة خطأ.

تسمية مجموعة فيس تايم

كما هو الحال مع مجموعات الرسائل النصية من آيفون إلى آيفون، يمكن للمستخدمين تسمية مجموعة "فيس تايم" قبل إرسال الرابط عن طريق تحديد خيار "إضافة اسم" وكتابة اسم مثل "مكالمة عائلية" أو "نادي الكتب" أو غيرها.
وتحاول الميزة أيضًا التنافس مع خيارات مكالمات الفيديو الأخرى مثل جوجل ميت أو زووم من خلال تضمين خيار التقويم لجدولة مكالمات "فيس تايم" مسبقًا، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
من خلال تحديد أيقونة "إضافة" أو "+" في الجزء العلوي من تطبيق تقويم آبل، يمكن لمستخدمي آيفون كتابة "مكالمة فيديو" في شريط الموقع وتحديد "فيس تايم" أو لصق الرابط الذي تم إنشاؤه لغير مستخدمي آيفون مباشرة في التطبيق.
ويمكن مشاركة الرابط مع الآخرين عن طريق فتح تطبيق "فيس تايم" حيث ستتم مزامنة المكالمة المجدولة القادمة من التقويم ويمكن مشاركتها مباشرة.

استخدام نفس الرابط في المكالمات المستقبلية 

الميزة المختلفة في هذا الاختراق، أنه على عكس مكالمات الفيديو الأخرى، لا تنتهي صلاحية الروابط تلقائيًا، لذا يمكنك الاستمرار في استخدام نفس الرابط لجميع المكالمات المستقبلية مع نفس الأشخاص.
وإذا كنت تريد تعطيل الرابط، فسيتعين على الشخص الذي أنشأ الرابط حذفه عن طريق التمرير إلى اليسار على اسم الرابط عبر الشاشة الرئيسية للتطبيق وتحديد زر "حذف".
ويمكن للمستخدمين أيضًا حذف الرابط من خلال النقر على أيقونة "i" على الجانب الأيمن من علامة التبويب ثم تحديد "حذف الرابط".
وبمجرد إنشاء الرابط، يمكن لمستخدمي آندرويد بدء مكالمة "فيس تايم" بمجرد الحصول على الرابط، يمكن لمستخدمي آندرويد وضع إشارة مرجعية عليه في متصفحهم والنقر فوق الزر "انضمام" الذي سيرسل إشعارًا إلى مستخدم آيفون الذي أنشأ الرابط.
وسيرى مستخدم آيفون إشعارًا يفيد بأن "شخصًا ما طلب الانضمام"، ويمكنه بعد ذلك النقر على الإشعار لبدء المكالمة التي بدأها.

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