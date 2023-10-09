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صحيفة تواصل الالكترونية

ميزة في آيفون تحمي حسابك في آيكلاود (فيديو)

آيفون 15 برو ماكس
آيفون
أ أ
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كشف الخبير التقني سالم الحربي عن ميزة في جهاز الآيفون لحماية حسابك في الآيكلاود من أي عمليات اختراق.
وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "ميزة جبارة في آيفون تحمي حسابك في آيكلاود ورمز قفل جهازك حتى لو كان السارق يعرفه".

خطواتر تفعيل الميزة


وتابع سالم الحربي أنه يمكن تفعيل الميزة من خلال الخطوات التالية:

- الدخول إلى الإعدادات
- ثم الضغط على مدة استخدام الجهاز
- الدخول على قيود المحتوى والخصوصية
- ثم تغييرات رمز الدخول ونختار عدم السماح
- نضغط على تغييرات الحساب نختار عدم السماح
- وأخيرا نضغط على استخدام رمز دخول ميزة مدة استخدام الجهاز ونختار رمز جديد

تحديث جديد

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وفي وقت سابق، أعلنت شركة أبل، عن إصدار تحديث جديد لنظام تشغيلها (آي.أو.إس 17) لحل مشكلة ارتفاع درجة الحرارة المتعلقة بأحدث هواتفها آيفون 15.

وعلق الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، بمنشور عبر حسابه الرسمي في منصة إكس بقوله: "أصدرت أبل تحديثا جديدا للآيفون iOS17.0.2 ، يعمل على إصلاحات للأخطاء وحل مشكلة ارتفاع حرارة الiPhone"، مضيفا "سوف نحدث ونرى النتائج".


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