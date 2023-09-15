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بالفيديو..

ميزة حفظ مقاطع الخاص تلقائياً تصل سناب شات.. 3 خطوات للتفعيل

سناب شات
سناب شات
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أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، وصول ميزة حفظ مقاطع سنابات شات في الملفات الخاصة وبطريقة بسيطة.

ميزة جديدة في سناب شاتاضافة اعلان


وأضاف الرشيد ، في مقطع فيديو عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا"، أنه في حالة مشاهدة السنابات ستتم حفظها في الخاص تلقائيا وسيتم العودة إليها لمدة 24 ساعة في الملفات المحفوظة.

خطوات تفعيل الميزة


وتابع الرشيد، أنه يشترط للاستفادة من هذه الميزة تحديث تطبيق سناب شات لأحدث إصدار.
أما عن خطوات تفعيل الميزة فهي كالتالي:

- الضغط على الاسم ضغطة مطولة
- اختيار إعدادات الدردشة
- الضغط على الاحتفاظ باللقطات

تحذير من سيلفي الذكاء الاصطناعي


وفي وقت سابق، حذر الخبير التقني من ميزة جديدة في تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات، تهدد خصوصية المستخدمين خاصة للفتيات.
وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "احذرو من ميزة الذكاء الاصطناعي السيلفي الجديدة في تطبيق سناب شات خاصة بالذات البنات"، مضيفا "الميزه تطلب تصوير وجهك من كل الجهات ؟ الرجاء النشر الى اوسع نطاق".

ونصح الحربي بعدم تفعيل هذه الميزة حاليا حتى يتم التحقق من الأمر ومن سبب طلب سناب شات هذا الكم من الصور الشخصية للمستخدم.

 

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