ميزة جديدة.. مايكروسوفت تتيح تطبيق إدارة المهام "القوائم" للجميع

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أعلنت شركة مايكروسوفت أن تطبيق إدارة المهام المسمى أو ما يعرف باسم قوائم مايكروسوفت Microsoft Lists، أصبح متاحا الآن ليستخدمه الجميع، بعد أن كان مقتصرا في السابق على مستخدمي الأعمال والمؤسسات. اضافة اعلان





إصدار مجاني



عرض أساسي للقوائم



إطلاق تطبيق تطبيق إدارة المهام



ووفقا للشركة "نسمح الآن لأي شخص لديه حساب من الشركة بالوصول إلى هذا الإصدار المجاني من Microsoft Lists من خلال تطبيقات الويب وأندرويد وiOS، ويسمح لك هذا التطبيق بإنشاء القوائم وإدارتها ومشاركتها عبر الأجهزة، بالتكامل مع القوالب الجاهزة لمهام، مثل تتبع النفقات، وإعداد الوصفات وأفكار الهدايا وغير ذلك الكثير.وأوضحت الشركة: "يمكنك بسهولة مشاركة القوائم مع الزملاء والأصدقاء والعائلة حتى يتمكن العديد من الأشخاص من المساهمة في القائمة".ويوضح الخبراء أن Microsoft Lists يحتوي على عرض أساسي للقوائم يشبه الشبكة، مع أنه يمكنك أيضا التبديل إلى طريقة عرض التقويم أو التخطيط الخاص تماما، كما يمكنك أيضا تصدير القوائم إلى ملفات /CSV/ لتسهيل استيراد البيانات إلى التطبيقات والخدمات الأخرى.وقالت جاريما واديرا، مديرة البرامج الرئيسية في مايكروسوفت: "يمكنك إنشاء معلوماتك واستخدامها ومشاركتها مع أي شخص في أي مكان بسرعة من خلال التجربة الخاصة التي تركز على الهاتف المحمول".يشار إلى أن الشركة في عام 2020 أطلقت تطبيق إدارة المهام للمرة الأولى، وكان يقتصر في الأصل على مستخدمي الأعمال والمؤسسات فقط، قبل طرح مايكروسوفت في العام الماضي عينة محدودة للمستهلكين.كما أعلنت مايكروسوفت في أوائل عام 2022 أنها تعمل على توسيع نطاق الوصول إلى التطبيق، ليشمل أي شخص يسجل عبر حساب مجاني تابع للشركة.