ميزة جديدة لمستخدمي "إكس".. ماذا قال عنها ماسك؟

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أعلن رجل الأعمال إيلون ماسك، مالك منصة "إكس" - (تويتر سابقا)- عن ميزة خصوصية جديدة للمستخدمين.

وقال ماسك، إن المستخدمين سيتمكنون الآن من الاحتفاظ بسجل المنشورات التي أعجبوا بها بشكل خاص، من خلال النقر البسيط على زر "إخفاء علامة التبويب" الجديد. اضافة اعلان

وكتب "ماسك" عبر "إكس": "يمكنك الآن إخفاء إعجاباتك، لكنني أوصي بإبقائها مفتوحة واستخدام الإشارات المرجعية للمشاركات المثيرة للاهتمام فقط".





الإشارات المرجعية



وقدم ماسك ميزة "الإشارات المرجعية"، والتي يعتبرها "إعجابًا صامتًا بحكم الأمر الواقع"، بعد إثارة الخيار قبل أشهر من استحواذه على "تويتر" العام الماضي.بدءًا من الإصلاح الشامل لنظام التحقق وحتى إعادة الحسابات المثيرة للجدل، أجرى ماسك عددًا التغييرات المشكوك فيها منذ استحواذه المثير للجدل على موقع التغريدات القصيرة.وفي يوليو من هذا العام، أجرى " ماسك " أكبر تغيير له حتى الآن، حيث ألغى شعار الطائر الشهير الذي ارتبط بالمنصة منذ تأسيسها، وأعاد تسمية "تويتر" باسم "إكس".وتعد هذه الخطوة جزءًا من جهد أوسع يبذله ماسك لدمج الموقع ضمن طموحاته طويلة المدى من أجل "تطبيق كل شيء" لمنافسة منصة "ويشات" الصينية، التي تمزج وظائف الوسائط الاجتماعية مع الخدمات المالية والتجارة الإلكترونية وغيرها.