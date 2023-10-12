ميزة جديدة في واتساب لإجراء المكالمات الجماعية

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يعمل تطبيق التراسل الفوري "واتساب"، على اختبار ميزة جديدة لإجراء المكالمات الجماعية بين المستخدمين.





ميزة جديدة في واتساب اضافة اعلان



رابط واحد للمكالمة



وأوضح واتساب، أن هذه الميزة تعد إضافةً مثيرة للاهتمام لتطبيق واتساب، حيث تتيح للمستخدمين إمكانية تنظيم مكالمات جماعية بشكل أكثر فعالية وسهولة.ولن يحتاج المستخدم، إلى إرسال دعوات فردية لكل شخص يرغب في المشاركة في المكالمة، لكن بإمكان المستخدم الآن إنشاء رابط واحد للمكالمة ومشاركته مع الأشخاص الذين يرغبون في الانضمام.وللاستفادة من هذه الميزة الجديدة، يجب اتباع الخطوات التالية:- الانتقال إلى شاشة المكالمات في تطبيق واتساب والنقر على أيقونة "إنشاء مكالمة جماعية".- إنشاء رابط للمكالمة وتحديد ما إذا كانت المكالمة ستكون فيديو أو صوتية.- مشاركة الرابط مع الأشخاص الذين يرغبون في المشاركة في المكالمة.- أيضا يمكن مشاركة الرابط عبر البريد الإلكتروني أو التطبيقات الأخرى.