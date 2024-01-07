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صحيفة تواصل الالكترونية

ميزة جديدة طال انتظارها تصل قريبا إلى "سناب شات"

سناب شات
سناب شات
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قال عبد الله السبيعي الخبير التقني إن هناك ميزة في سناب وهي "شريط وفلاتر لرسائل في الخاص".

ميزة جديدة في تطبيق سناب شات:اضافة اعلان

وأوضح "السبيعي" أن  تلك الميزة ستصل تدريجيا بعد التحديث، لافتا إلى أنه سيتم معرفة المحادثات التي تمت قراءتها وتلك التي لم تقرأ من الأساس.


في وقت سابق كشف "السبيعي" عن طريقة منع الإضافة السريعة في سناب شات، ويتم ذلك عن طريق الإعدادات.

طريقة بسيطة لمنع الإضافة السريعة:



وأوضح "السبيعي" أنه يتم اختيار "رؤيتي في إضافة سريعة"، ثم اختيار "أظهرني في خاصية إضافة سريعة".

خطوتان مهمتان:



 أشار إلى أن ذلك يتتم عبر خطوتين هما:

1- من إعدادات سناب رؤيتي في إضافة سريعة.

2- قم بإلغاء تفعيل الخاصية.

في وقت سابق، كشف الخبير التقني  سالم الحربي عن وصول تقنية جديدة إلى تطبيق "سناب شات" وهي ميزة كتم اتصالات المزعجين.

تفعيل ميزة كتم صوت المكالمات في تطبيق سناب شات:



وأوضح "الحربي" أنه يتم الدخول إلى إعدادات البرنامج واختيار "كتم صوت المكالمات"، وبالتالي يتم تفعيل هذه الميزة.

إغلاق بعض الإعدادات التي قد تعرض الأطفال والكبار:



في وقت سابق، نصح "الحربي" مستخدمي سناب شات بإغلاق بعض الإعدادات التي قد تعرض الأطفال والكبار على حد سواء لإعلانات ضارة ومشاهد غير مستحبة.

إعدادات سناب شات:



وأوضح أنه من خلال إعدادات التطبيق يتم الدخول على "أسلوب الحياة والاهتمامات"  ثم إغلاق الخانات المكتوب فيها "شاربو البيرة وشاربو الخمور والمشروبات الروحية  وشاربو النبيذ"

وأضاف أنه يتم النزول إلى أسفل ويتم إغلاق ما يلي : "السياسة ودعوات التوعية والكحول ومقامرة".

مشاهدة المحتوى:



في وقت سابق، كشف المختص التقني سالم الحربي عن خطورة مشاركة الشاشة في تطبيق سناب شات وذلك على الأجهزة اللوحية أو الهاتف أو حتى المتصفح.

وأوضح "الحربي" أن تلك الخاصية تسمح للشخص الآخر بمشاهدة كل المحتوى في الأجهزة الأخرى.

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