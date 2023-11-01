ميزة ثورية تصل لـ "سناب شات".. هكذا يمكن قراءة التسجيلات الصوتية

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كشف المختص التقني عبد الله السبيعي عن ميزة جديدة وصلت إلى تطبيق "سناب شات"، وهي إمكانية تحويل التسجيلات الصوتية إلى كتابة.





ميزة مهمة:

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ميزة جديدة في سناب شات



خطوات تفعيل الميزة



تحذير من سيلفي الذكاء الاصطناعي



ويمكن للمستخدم الاستغناء عن التسجيلات الصوتية المرسلة إليها بطلب الحصول على تفريغ للكلام وفي لحظتها يقوم التطبيق بذلك.وتعد تلك الميزة الذكية مهمة جدا للأشخاص الذين يتواجدون في اجتماعات معظم أوقاتهم أو أولئك الذين لا يرغبون في سماع المزيد من التسجيلات.في وقت سابق، أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، وصول ميزة حفظ مقاطع سنابات شات في الملفات الخاصة وبطريقة بسيطة.وأضاف الرشيد ، في مقطع فيديو عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا"، أنه في حالة مشاهدة السنابات ستتم حفظها في الخاص تلقائيا وسيتم العودة إليها لمدة 24 ساعة في الملفات المحفوظة.وتابع الرشيد، أنه يشترط للاستفادة من هذه الميزة تحديث تطبيق سناب شات لأحدث إصدار.أما عن خطوات تفعيل الميزة فهي كالتالي:- الضغط على الاسم ضغطة مطولة- اختيار إعدادات الدردشة- الضغط على الاحتفاظ باللقطاتوفي وقت سابق، حذر الخبير التقني من ميزة جديدة في تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات، تهدد خصوصية المستخدمين خاصة للفتيات.وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "احذرو من ميزة الذكاء الاصطناعي السيلفي الجديدة في تطبيق سناب شات خاصة بالذات البنات"، مضيفا "الميزه تطلب تصوير وجهك من كل الجهات ؟ الرجاء النشر الى اوسع نطاق".