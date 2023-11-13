الإثنين، 29 ربيع الثاني 1445 ، 13 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

ميزة البحث في الدردشات بتاريخ معين تصل واتساب.. تعرف عليها (فيديو)

تطبيق واتساب
واتساب
أ أ
ميزة جديدة تصل تطبيق التراسل الفوري واتساب، تستهدف التيسير على المستخدمين في عمليات البحث في الدردشات.

ميزة البحث في الدردشات

وتشمل هذه الميزة البحث في جميع الدردشات والمحادثات بتاريخ معين، حيث وصلت للبعض وستصل لجميع المستخدمين تباعا.اضافة اعلان
وعلق الخبير التقني سالم الحربي، على هذه الميزة بقوله: "ميزة البحث في الدردشات بتاريخ معين، من وإلى تاريخ محدد، تصل الواتساب".

الميزة تصل للمستخدمين 

وأضاف "بمجرد البحث بتاريخ معين تظهر جميع الدردشات بهذا التاريخ للمستخدم في ثوان معدودة"، موضحا  أن الميزة وصلت لبعض المستخدمين وستصل للجميع قريبا".

وتتيح هذه الميزة للمستخدمين البحث في الرسائل القديمة بكل سهولة والبحث عن أي رسائل بتاريخ محدد يتم تحديده من قبل المستخدم

اقرأ أيضا

هاتف آيفون 15 بلس
3:55 ص الإثنين، 13 نوفمبر 2023

حجم أكبر بسعر أقل.. أسعار آيفون 15 بلس في المملكة

آيفون 15 برو ماكس
11:36 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

مزايا مهمة في كاميرا "آيفون" .. تعرف عليها

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google
9:42 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

جوجل تختبر ميزة جديدة لعرض المشاركات من منصة إكس وإنستجرام

encyclopedia-ما-هو-جوجل-Google
3:24 م الأحد، 12 نوفمبر 2023

نبأ غير سار من "جوجل" للملايين من أصحاب البريد الإلكتروني "جي ميل"

اقرأ أيضا

تطبيق سناب يستعد لإطلاق عدسات "شات جي بي تي".. ماذا يعني ذلك؟

ميزة لا مثيل لها في هاتف سامسونج جالاكسي

واتساب تعتزم تطوير خاصية البحث عن الرسائل

"أبل" تصدر تحديثًا أمنيًا عاجلاً لأجهزة "آيفون" لإصلاح خلل خطير.. إليك طريقة تنزيله

صفقة رابحة.. تعرف على سعر آيفون 14 في المملكة

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

تطبيق واتساب 2:10 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

واتساب يتيح إجراء مكالمات جماعية مع أكثر من 30 مشاركا.. طريقة التفعيل

تطبيق واتساب 12:23 ص الأربعاء، 25 أكتوبر 2023

قرار صادم من واتساب لأصحاب هذه الأنواع من الهواتف

واتساب 1:24 ص الثلاثاء، 24 أكتوبر 2023

مزايا جديدة قادمة في تطبيق واتساب.. ماذا عن أيقونات التشغيل؟

واتساب 2 1:56 ص الإثنين، 23 أكتوبر 2023

الحربي يحذر من خطورة مشاركة الشاشة في واتساب: بياناتك في خطر

اقرأ أيضا

شات جي بي تي
10:31 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

الذكاء الاصطناعي في ورطة.. عمليات اختراق تستهدف خوادم شات جي بي تي!

هاتف سامسونج Galaxy A25
7:04 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

بالذكاء الاصطناعي .. سامسونج تستعرض خدمة ترجمة المكالمات

الهجمات السيبرانية
3:14 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

التعليم والاتصالات الأكثر استهدافا بالهجمات الإلكترونية

روبوت
2:11 م الخميس، 09 نوفمبر 2023

الروبوت القاتل يسحق عاملاً حتى الموت

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب مواطن
8:08 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. بهذه الطريقة يتم تغيير رقم الجوال في حساب المواطن عند إيقافه

التأمينات
7:51 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

هل يمكن توثيق العقود من خلال حساب المستفيد في التأمينات؟

شرطة - الامن العام - الداخلية - القبض
7:00 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. في الرياض والباحة .. 3 عمليات أمنية على أوكار لمخالفين ومروجي السموم

الشرطة المغربية
6:48 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

صفائح ممتلئة بالكوكايين.. تفكيك شبكة دولية لتجار السموم بدولة عربية

h
6:21 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

نصب خيمة في رحلة برية بالجوف.. وذئب كان في انتطاره (فيديو)

معيض اليامي
6:05 م الإثنين، 13 نوفمبر 2023

عاجل.. "معيض اليامي" يروي تفاصيل عمله البطولي لإنقاذ عائلة من حريق شب بمنزلهم في الدمام