ميزة البحث في الدردشات بتاريخ معين تصل واتساب.. تعرف عليها (فيديو)

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ميزة جديدة تصل تطبيق التراسل الفوري واتساب، تستهدف التيسير على المستخدمين في عمليات البحث في الدردشات.



ميزة البحث في الدردشات



وتشمل هذه الميزة البحث في جميع الدردشات والمحادثات بتاريخ معين، حيث وصلت للبعض وستصل لجميع المستخدمين تباعا. اضافة اعلان

وعلق الخبير التقني سالم الحربي، على هذه الميزة بقوله: "ميزة البحث في الدردشات بتاريخ معين، من وإلى تاريخ محدد، تصل الواتساب".



الميزة تصل للمستخدمين



وأضاف "بمجرد البحث بتاريخ معين تظهر جميع الدردشات بهذا التاريخ للمستخدم في ثوان معدودة"، موضحا أن الميزة وصلت لبعض المستخدمين وستصل للجميع قريبا".



وتتيح هذه الميزة للمستخدمين البحث في الرسائل القديمة بكل سهولة والبحث عن أي رسائل بتاريخ محدد يتم تحديده من قبل المستخدم



