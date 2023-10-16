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صحيفة تواصل الالكترونية

ميزات أمان إضافية لمكالمات "واتساب".. تعرف على التفاصيل

واتساب
تطبيق واتساب
أ أ
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طرح تطبيق "واتساب" ميزة خصوصية جديدة بهدف حماية عنوان "أي بي" الخاص بك أثناء المكالمات، ومنع الجهات الخبيثة من استنتاج موقعك من خلاله.اضافة اعلان
وأضاف تطبيق المراسلة المملوك لشركة ميتا" طبقة إضافية من الأمان لمكالمات "واتساب" من خلال حماية عنوان "آي بي" والموقع من الجهات الفاعلة الضارة، وفقًا لما أورده موقع "وابيتا إنفو". 

تفاصيل الميزة 


وأتاح التطبيق الميزة حاليًا لبعض مختبري "واتساب" التجريبيين لنظامي التشغيل "أندرويد" و"آي أو إس"، وسيرى المستخدمون قسمًا جديدًا يسمى "متقدم"، يتم وضعه ضمن شاشة إعدادات الخصوصية.
ويحتوي القسم الجديد على خيار حماية عنوان "آي بي" الجديد في المكالمة، مما يجعل من الصعب على أي شخص في المكالمة استنتاج موقعك من خلال الترحيل الآمن عبر خوادم "واتساب"، وفقًا لصحيفة "البيان" الإماراتية.

جودة المكالمة

لكن من المهم جدًا ملاحظة أن جودة المكالمة قد تتأثر قليلاً بميزة ترحيل مكالمات الخصوصية بسبب عمليات التشفير والتوجيه الخاصة باتصالك أثناء المكالمة عبر خوادم "واتساب".
ومن خلال تنشيط خيار ترحيل المكالمات، ستضيف مستوى إضافيًا من عدم الكشف عن هويتك إلى اتصالاتك، ونعتقد أن هذا مهم بشكل خاص عندما تتفاعل مع أشخاص لم تكن لديك ثقتهم من قبل. 
وتأتي الحماية الإضافية على حساب جودة مكالمة أبطأ، حيث يجب أن تنتقل البيانات عبر خوادم "واتساب" لإخفاء الهوية.

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