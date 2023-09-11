ميتا تواجه دعوى قضائية لتجسسها على صحة مستخدميها.. ماذا يحدث؟

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طالب قاضي فيدرالي أمريكي برفع دعوى قضائية ضد شركة ميتا لانتهاكها الخصوصية الطبية للمرضى الذين عولجوا في المستشفيات ومقدمي الرعاية الصحية الآخرين الذين استخدموا أداة تتبع ميتا بيكسل الخاصة بها. اضافة اعلان





انتهاك حقوق الآخرين



تقديم معلومات حساسة عن المستخدمين



وأوضح قاضي المقاطعة الأمريكية ويليام أوريك في سان فرانسيسكو أن المدعين يمكنهم متابعة المزاعم القائلة بأن شركة ميتا انتهكت قانون التنصت الفيدرالي وقانون الخصوصية في كاليفورنيا، وانتهكت وعودها التعاقدية التي تحكم خصوصية المستخدم على فيسبوك.وفي قرار مؤلف من 26 صفحة، قال القاضي إن "القضية، بناءً على الأدلة حتى الآن، لا تنفي الادعاءات المعقولة بأن معلومات الرعاية الصحية الحساسة قد تم التقاطها عمداً ونقلها إلى ميتا".ونفى أوريك بعض الادعاءات الأخرى، لكنه قال إن المدعين، الذين يستخدمون جميعاً أسماء مستعارة مثل جون دوي أو جين دوي يمكن أن يحاولوا إبطالها.وبحسب شكاوى المدعين، قدمت ميتا بيكسل معلومات حساسة حول المستخدمين عندما قاموا بتسجيل الدخول إلى بوابات المرضى، حيث تم تثبيت أداة التتبع، مما مكن ميتا من جني الأموال من الإعلانات المستهدفة، وفقا لصحيفة هيندوستان تايمز.وتسعى الدعوى القضائية إلى الحصول على تعويضات غير محددة لجميع مستخدمي فيسبوك الذين حصلت ميتا على معلوماتهم الصحية. ولم تستجب ميتا ولا محامو الشركة التي يقع مقرها في مينلو بارك بولاية كاليفورنيا لطلبات التعليق الفوري. ولم يستجب محامو المدعين على الفور لطلبات مماثلة.وعندما بدأت الدعوى في يونيو 2020، قال محامو أحد المدعين إنهم وجدوا ما لا يقل عن 664 مستشفى ومقدمي رعاية صحية آخرين يستخدمون ميتا بيكسل. وردت ميتا أنها "لا توافق على أن إرسال معلومات صحية حساسة". لكنها قالت أيضاً إنه لا يوجد أي شيء ضار أو غير قانوني في تقنيتها، وأن الأمر متروك لمقدمي الرعاية الصحية لتحديد كيفية استخدام ميتا بيكسل.وختاما، قال أوريك إنه ليس من الواضح ما إذا كانت شركة ميتا قد فعلت ما يكفي لوقف نقل تفاصيل المرضى، أو أن مقدمي الرعاية الصحية وافقوا بالفعل على ذلك