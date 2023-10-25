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موتورولا تستعرض ابتكارها الجديد.. الهاتف المعصمي

هاتف موتورولا
هاتف موتورولا المعصمي
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أعلنت العلامة التجارية موتورولا المملوكة لشركة لينوفو عن فكرة جديدة لعرضها خلال فعاليات Lenovo Tech World 2023.
واستعرضت الشركة هاتفاً قادراً على التحول بين ساعة ذكية في معصم اليد وشاشة متطورة.اضافة اعلان


مواصفات الهاتف المختلف

وكشفت الشركة عن مواصفات الهاتف المحمول المختلف والغريب، إذ يبلغ حجم شاشة الجهاز الجديد 6.9 إنش، وهو الحجم المعتاد للهواتف الذكية كبيرة الحجم نسبياً.
ويطوى الجهاز بالكامل 90 درجة ليتلاءم مع انحناءات المعصم، ليتحول إلى ساعة ذكية أنيقة في اليد.


مدعوم بحساسات معالج للذكاء الاصطناعي

وأوضحت أن الجهاز سيدعم بحساسات موصولة بمعالج للذكاء الاصطناعي ليعطي كل وظائف الساعة الذكية خلاله وجوده في معصم مرتديه.
كما عرضت موتورولا وضعية أخرى للجهاز ينحني فيها بزاوية 45 درجة ليقف على طرفه، بحيث يكون مناسباً لإجراء مكالمات الفيديو أو الاجتماعات عبر التطبيقات المختلفة، دون الحاجة لحامل.


قدرة الجهاز على التحمل

لم تكشف شركة لينوفو المالكة للعلامة التجارية موتورولا عن موعد طرح الجهاز رسمياً في الأسواق، كما لم تستعرض خلال المعرض مدى قدرة الجهاز على التحمل في ظل وضعيات الانحناء التي يتخذها مراراً.

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