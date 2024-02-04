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موبايلي تستعرض أحدث حلولها في قطاع النواقل والمشغلين

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موبايلي
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أعلنت شركة اتحاد اتصالات "موبايلي"، مشاركتها في مؤتمر السعات للشرق الأوسط ‏(2024 Capacity Middle East)، أحد أهم المؤتمرات في قطاع الاتصالات للسعات والبنية التحتية الرقمية في الشرق الأوسط، الذي يقام خلال الفترة من 6 إلى 8 فبراير المقبل في دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة.اضافة اعلان

موبايلي تستعرض أحدث حلولها في قطاع النواقل والمشغلين


 وستسلط "موبايلي" خلال هذا المؤتمر، الذي سيشارك فيه أكثر من ألف شركة في قطاع الاتصالات، الضوء على نجاحاتها وإنجازاتها الأخيرة، بما في ذلك الاستثمارات الاستراتيجية في الكابلات البحرية والشبكات الأرضية ومراكز البيانات، من خلال توسيع بنيتها التحتية العالمية وتعزيز الشراكات المتوافقة مع المتطلبات المتنامية للأسواق.
 وتهدف "موبايلي" إلى الاستفادة من التقنيات المبتكرة لتقديم خدمات متطورة تلبي احتياجات عملائها بما يساهم في جعل المملكة مركزاً رقمياً إقليمياً بمعايير عالمية، بالإضافة إلى جذب الاستثمارات الدولية مع تعزيز الابتكار المحلي تحقيقاً لأهداف رؤية المملكة 2030 المتمثلة في تسريع وتمكين التحول الرقمي.

جائزة أفضل مشغل لخدمات النواقل والمشغلين

 مما يذكر أن موبايلي فازت " بجائزة "أفضل مشغل لخدمات النواقل والمشغلين في الشرق الأوسط 2023" ، وذلك في حفل النواقل العالمي (Global Carriers Awards)الذي أقيم على هامش "المؤتمر الأوروبي للسعات (Capacity Europe 2023) “في لندن؛ وذلك نتيجة خدماتها وحلولها المتطورة المصممة خصيصاً لتلبية احتياجات المشغلين ومقدمي الخدمات السحابية ومزودي المحتوى.

 وسيشمل المؤتمر حلقات نقاشية واجتماعات عمل تجمع نخبة من القياديين ومتخذي القرار في السوق الإقليمي والدولي لمناقشة أهم الفرص والتحديات في قطاع النواقل والمشغلين بهدف تعزيز التعاون لتسريع وتيرة النمو والتغلب على العقبات.

 وتعكس مشاركة "موبايلي" في المؤتمرات الدولية التزامها بإثراء تجربة شركائها وعملائها من خلال الاستفادة من أحدث التقنيات لتطوير العمل التكاملي وتحسين البنية التحتية الرقمية في المملكة.

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