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مواطنة تبتكر ضمادة طبية لغلق الجروح دون جراحة

ضمادة لغلق الجروح
ضمادة تساعد على التئام الجروح (أرشيفية)
أ أ
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حصلت المخترعة هبة الأصبحي، على المركز الثاني في مؤتمر جامعة وارسو التقنية ببولندا.  
وقالت الأصبحي لفضائية "الإخبارية"، إنها حصلت على الميدالية الفضية عن ابتكارها ضمادة طبية لغلق الجروح دون جراحة. اضافة اعلان
وأوضحت أن ما دفعها لهذا الاختراع، هو رؤية أشخاص يعانون من سيولة في الدم ومرضى السكري، الذين يصعب غلق جروحهم ويعانون من الغرغرينا.

ضمادة طبية لغلق الجروح دون جراحة 

وأشارت الأصبحي إلى أنها أوجدت حلاً لهذه المشكلة، عبارة عن كبريتات الألومنيوم البوتاسيوم، وأضافت إليها بعد التعمق في دراسة الصيدلة وعلوم تصنيع المستحضرات الطبية مواد أخرى مثل مضاد للحساسة والالتهاب ومسكن للآلام، لأن المادة حارقة نوعًا ما.
وبينت أن المادة التي ابتكرتها تعمل على غلق الجرح كليًا في ثوان معدودة دون أن يتلوث، لافتة إلى أنا مادة جيلاتينية لا تحتاج إلى التغيير أو التبديل وتستخدم لمرة واحدة، دون أن يؤثر عليها الماء.

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