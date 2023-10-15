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مواصفات قياسية.. "شاومي 14 برو" مفاجأة الأسواق في 2024

شاومي 14 برو
شاومي 14 برو
أ أ
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كشفت التسريبات عن عدد من مواصفات هاتف Xiaomi 14 Pro القادم من شركة شاومي الصينية، والمتوقع أن ينافس ضمن أفضل الهواتف الذكية للعام 2024.اضافة اعلان
وسيحصل الهاتف على عدة مواصفات قياسية، يتمثل بعضها في:

شاشة مقاومة للمياه والغبار

وبحسب موقع 91mobiles  فإن هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro سيحتوي على شاشة مسطحة مقاومة للمياه والغبار من نوع AMOLED 2.5D قياس 6.6 بوصة، بجودة 2K ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

4 كاميرات خلفية

وسيضم هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro أربع كاميرات خلفية إلى جانب بعض المستشعرات المميزة، ونوتش على هيئة ثقب في منتصف الشاشة مخصص للكاميرا الأمامية، مع مكبرات صوت مزدوجة.

ذاكرة وصول عشوائي

وسيحصل هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro على معالج من نوع Qualcomm Snapdragon 8 Gen 3  من شركة كوالكوم الأمريكية من الجيل الثالث، مع ذاكرة وصول عشوائي تبدأ من 8 جيجا بايت رام، وذاكرة تخزين داخلية تبدأ من 256 جيجا بايت.

الشحن السريع بقدرة 120 وات

وسيحتوي هاتف شاومي Xiaomi 14 Pro على بطارية تبلغ سعتها 4860 مللي أمبير في الساعة مقترنة بدعم الشحن السريع بقدرة 120 وات، ودعم الشحن اللاسلكي بقدرة 50 وات، بالإضافة إلى صوت عالي الدقة، وDolby Atmos.

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