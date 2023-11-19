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مواصفات تصدر لأول مرة.. موبايل يقلب سوق الهواتف الذكية

Oukitel WP19 Pro
هاتف Oukitel WP19 Pro
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تعتزم شركة أوكيتل Oukitel إطلاق هاتفها المميز والمنتظر أوكيتل Oukitel WP19 Pro في 12 من ديسمبر المقبل، حيث سيحصل الهاتف على عدد من المواصفات القياسية والتي تصدر لأول مرة مع هاتف ذكي.اضافة اعلان

شاشة مع جودة  +FullHD

وبحسب موقع GSMArena فإن هاتف Oukitel WP19 Pro سيحصل على شاشة من نوع LCD ، قياس 6.8 بوصة، مع جودة +FullHD، وحماية من نوع Gorilla Glass ومعدل تحديث 120 هرتز، مع مستشعر للبصمة تحت الشاشة.

كاميرا 64 ميجابكسل

وسيقدم هاتف Oukitel WP19 Pro كاميرا خلفية رباعية الأساسية تأتي بمستشعر بدقة 64 ميجابكسل من سامسونج، مع كاميرا مخصصة للرؤية الليلية بدقة 20 ميجابكسل مع مستشعر سوني، وكاميرا ماكرو بدقة 2 ميجابكسل، وكاميرا أمامية بدقة 16 ميجابكسل لتصوير السيلفي وإجراء مكالمات الفيديو.

بطارية ضخمة سعة 22 ألف مللي أمبير

وسيحتوي هاتف Oukitel WP19 Pro على بطارية ضخمة سعة 22 ألف مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع بقوة 33 وات، مع سمك 29 ملم، ووزن 592.3 جرام.
وشهادة IP68 لمقاومة المياه والغبار، كما يصدر الهاتف تحت شعار الأكثر أمانًا وقوة.

ذاكرة وصول حتى 2 تيرابايت

وسيعمل هاتف Oukitel WP19 Pro بمعالج من نوع Helio G99 SoC من شركة ميديا تيك التايوانية.
وسيحتوي على ذاكرة وصول عشوائي سعتها 12 جيجابايت، ومساحة تخزين داخلية تبلغ 256 جيجابايت قابلة للتوسيع حتى 2 تيرابايت، كما سيعمل بنظام Android 13.

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