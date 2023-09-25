مهمة مصيرية لسكان الأرض.. تفاصيل الرحلة إلى "أخطر كويكبات" النظام الشمسي

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بعد رحلةٍ استغرقت سبع سنوات، هبطت الكبسولة الفضائية الروبوتية أوزيريس ريكس التابعة لوكالة "ناسا" أمس الأحد، في صحراء ولاية يوتا بالولايات المتحدة. اضافة اعلان





حفنة من الغبار



مادة تشبه الإسفنج



الأسرار الكامنة وراء أصول الحياة



وبعد إكمال رحلة طولها 63 ألف ميل، هبطت الكبسولة على متنها حفنة من الغبار المتجمع من سطح كويكب بينو الصخري، الذي يعد أكبر من مبنى "إمباير ستيت" في نيويورك.ويأمل الخبراء أن تساعد العينة التي تم جمعها من "أخطر كويكب في النظام الشمسي"، في تحديد الرادع المحتمل له في حالة توجهه نحو كوكب الأرض أثناء تحليقه في سبتمبر 2182.وعلى الرغم من أن فرص اصطدامه بالأرض ليست مؤكدة بأي حال من الأحوال، لكن العينات يمكن أن تحمل مفتاح السلامة المستقبلية لسكان الكوكب، على ما أفادت صحيفة "ديلي ستار".وادعى الخبراء أن بينو يمكن أن يكون مصنوعًا من نفس "المادة المسامية للغاية التي تشبه الإسفنج"، حسبما قال عالم الأبحاث إدوارد بو بيرهاوس، لموقع (Space.com).وفي تلك الحالة، قد يؤدي إطلاق صاروخ ضخم إلى دفعها بعيدًا عن مسارها وبعيدًا عن الغلاف الجوي للأرض، على الرغم من أن بعض الخبراء يزعمون أنه حتى لو ضرب الأرض، فإن تأثيره لن ينهي حياة البشر.والكوكب بأكمله، يبلغ عرضه حوالي ثلث ميل، بينما يبلغ عرض الكويكب الذي تسبب في انقراض الديناصورات حوالي ستة أميال، أي حوالي 20 ضعف عرض بينو.وهذا يعني أن ليس كبيرًا بما يكفي ليسبب انقراضًا عالميًا، لكن وكالة "ناسا" تعتقد أنه إذا اصطدم بالأرض، فإنه سيحدث حفرة تبلغ مساحتها حوالي ستة أميال وتسبب دمارًا لحوالي 600 ميل في جميع الاتجاهات.وتحتوي العينات أيضًا على مواد يمكن أن تكشف الأسرار الكامنة وراء أصول الحياة نفسها، وتمثل الحصى والغبار الذي تم جمعه أكبر كمية من المواد التي تم جمعها خارج القمر.ومن المأمول أن تساعد العينات الخبراء على معرفة كيفية تكوين النظام الشمسي، حيث يأملون أن يحتوي على وحدات بناء محفوظة منذ فجر التاريخ.وقال البروفيسور دانتي لوريتا، الباحث الرئيسي في الدراسة: "عندما نستعيد 250 جرامًا من الكويكب بينو إلى الأرض، سننظر إلى المواد التي كانت موجودة قبل كوكبنا، وربما حتى بعض الحبوب التي كانت موجودة قبل نظامنا الشمسي".وأضاف: "نحن نحاول تجميع بداياتنا معًا. كيف تشكلت الأرض ولماذا أصبحت عالمًا صالحًا للسكن؟ من أين حصلت المحيطات على مياهها، ومن أين أتى الهواء الموجود في غلافنا الجوي، والأهم من ذلك، ما هو مصدره؟" من الجزيئات العضوية التي تشكل كل أشكال الحياة على الأرض؟".وسيتم نقل الكبسولة إلى مركز جونسون للفضاء في تكساس، حيث تم بناء غرفة مخصصة لتحليل العينات.