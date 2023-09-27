من مرأب السيارات إلى إدارة العالم.. 12 سرًا عن حياة "جوجل"

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يحتفل محرك البحث العملاق "جوجل" اليوم الأربعاء 27 من سبتمبر 2023، بمرور خمسة وعشرين عامًا على تأسيسه في 1998 على يد لاري بيج، وسيرجي برين. اضافة اعلان





رسالة رئيس الشركة





جوجل ساعدت المليارات من الناس





شعار جوجل الجديد





12 من الحقائق المثيرة عن جوجل





أول شعار لشركة جوجل





الشركات التابعة لجوجل



وأرسل الرئيس التنفيذي للشركة، سوندار بيشاي، رسالة إلى الموظفين عبر البريد الإلكتروني، حيث أشاد بمسيرة الشركة التحولية.وأكد بأن جوجل قد تطورت بشكل مذهل من كونها شركة ناشئة صغيرة إلى أن تصبح واحدة من أكبر وأكثر الشركات نفوذًا في العالم.أكد بيشاي أن جوجل قد أسهمت في مساعدة المليارات من الأشخاص حول العالم في الوصول إلى المعلومات التي يحتاجون إليها، والتواصل مع أحبائهم، وبناء مستقبلهم.وقال إن دور الشركة لم يقتصر على ذلك، بل لعبت دورًا حيويًا في تطوير التقنيات الحديثة مثل الذكاء الاصطناعي والتعلم الآلي.والتي من المتوقع أن تحدث تغييرات جذرية في العالم خلال السنوات المقبلة.وقررت جوجل تخصيص صفحتها الرئيسة لعرض شعار متحرك احتفالي، وقد قامت أيضًا بإطلاق مجموعة من الألعاب والأنشطة التفاعلية لتسلية المستخدمين.1ـ الاسم الأول: كانت Google تعرف في البداية باسم “Backrub” قبل أن يتم تغييرها.2ـ المهد الأول: تأسست جوجل في 4 من سبتمبر 1998 في مرآب سيارات بمدينة مينلو بارك بولاية كاليفورنيا.3ـ أول مقر: بدأت Google في شقة تعود للاري بيج وسيرجي برين كمقر أولي لها.4ـ أول شعار: كان أول شعار لشركة جوجل عبارة عن نص بسيط باللون الأزرق.5ـ اللون الأول: في بدايتها، كان اللون الأزرق هو اللون الرئيس لصفحة Google الرئيسة.6ـ الانتشار العالمي: تضم Google حاليًا أكثر من 150 مكتبًا في أكثر من 60 دولة حول العالم.7ـ الأصل المعنوي: استوحت Google اسمها من “googol”، وهو رقم يتبعه مئة صفر.8ـ الشركات التابعة: تمتلك Google العديد من الشركات التابعة، بما في ذلك يوتيوب وأندرويد ووايز.9ـ قوة العمل: يعمل لدى Google أكثر من 135 ألف موظف.10ـ القيمة السوقية: تبلغ القيمة السوقية لشركة جوجل حاليًا أكثر من 1.6 تريليون دولار أمريكي.11ـ الاستفسار الأكثر بحثًا: تصدر سؤال “ما هو الحب؟” قائمة أكثر الاستفسارات بحثًا على Google.12ـ أول منتج: أطلقت Google أول منتج لها وهو محرك البحث الخاص بها في عام 1998.