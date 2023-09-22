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صحيفة تواصل الالكترونية

من دبي إلى مومباي.. طوابير أمام متاجر "أبل" للحصول على "آيفون" الجديد (فيديو)

طوابير آيفون
طوابير آيفون
أ أ
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تجمعت أعداد كبيرة من المشترين أمام متاجر «أبل» في دبي منذ ساعات الصباح الأولى، أمس الخميس، وذلك للحصول على هاتف آيفون 15، من متجر أبل في مول الإمارات.اضافة اعلان


مميزات آيفون الجديدة

وتتميز الهواتف الجديدة بالعديد من المميزات مثل نظام الكاميرا والمعالج الأقوى والشاشة الأكثر سطوعاً، إضافة لتميز فئة البرو بعدسة التقريب البيريسكوب، علاوة على جسم الجهاز المصنوع من التيتانيوم، والذي يجعله أكثر تحملاً وأخف وزنًا.


أسعار آيفون 15

وتبدأ أسعار آيفون 15 العادي من 3999 لأقل فئة، بينما تبدأ أسعار فئة البرو من 4299.
وبدأ أمن المول بعد تزايد الأعداد، في تنظيم الصفوف، وتوزيعهم بشكل طولي، لمنع التكدس وتسهيل مرور زوار المركز التجاري.


أول مشتر في مومباي

وقال أحد العملاء خارج متجر أبل في مومباي: "لقد كنت هنا منذ الساعة 3 مساءً بالأمس، وانتظرت في الطابور لمدة 17 ساعة للحصول على أول iPhone في أول متجر Apple في الهند.
وأضاف عميل آخر، فيفيك من بنغالورو، "أنا سعيد لأنني حصلت على هاتف iPhone 15 Pro الجديد الخاص بي، لقد وصلت بالأمس، كنت هنا في المتجر في الساعة الخامسة.


تقارير المبيعات الأولية

وتشير التقارير إلى أن الأجهزة الجديدة حققت نجاحًا جيدًا لشركة أبل حتى الآن، استنادًا إلى المبيعات الأولية للمنتج عبر الإنترنت، وشوهدت طوابير طويلة من الناس خارج متجر أبل في BKC في مومباي - أول متجر أبل في الهند.


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