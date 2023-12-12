الثلاثاء، 28 جمادى الأولى 1445 ، 12 ديسمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

منها برامج الدردشة.. تعرف على بنود أول تشريع في العالم للذكاء الاصطناعي

الذكاء الاصطناعي
الذكاء الاصطناعي
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

توصل الاتحاد الأوروبي إلى تشريع غير مسبوق على المستوى العالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي، ما يمهد الطريق للرقابة القانونية على تكنولوجيا الذكاء الاصطناعي التي وعدت بتغيير الحياة اليومية، وأثارت تحذيرات من مخاطر وجودية على البشرية.اضافة اعلان
وتغلب مفاوضون من البرلمان الأوروبي والاتحاد، المكون من 27 دولة، على خلافات كبيرة بشأن نقاط مثيرة للجدل؛ من بينها الذكاء الاصطناعي التوليدي، والاستعانة بالشرطة في تقنيات التعرف على الوجوه، ووقعوا على اتفاق سياسي مبدئي لما يعرف بـ"قانون الذكاء الاصطناعي".
وكشف الاتحاد أن قانون الذكاء الاصطناعي الجديد، مبادرة تشريعية رائدة تهدف إلى تعزيز تطوير واعتماد الذكاء الاصطناعي "الآمن والموثوق" في السوق الموحدة للاتحاد الأوروبي من قبل الجهات الفاعلة الخاصة والعامة.
وباعتباره أول اقتراح تشريعي من نوعه في العالم، يقول الاتحاد الأوروبي، إنه يسعى إلى أن يسهم القانون الجديد في وضع معيار عالمي لتنظيم الذكاء الاصطناعي في ولايات قضائية أخرى.
وركز المشرعون الأوروبيون على الاستخدامات الأكثر خطورة للذكاء الاصطناعي من قبل الشركات والحكومات، بما في ذلك تلك المستخدمة في إنفاذ القانون وتشغيل الخدمات الحيوية مثل المياه والطاقة.
وستواجه أنظمة الذكاء الاصطناعي التوليدي، مثل تلك التي تشغل روبوت الدردشة "تشات جي بي تي"، متطلبات شفافية جديدة، كما أن على روبوتات الدردشة والبرامج التي تنشئ صورًا متلاعبًا بها، مثل "التزييف العميق" أن توضح أن ما يراه الناس قد تم إنشاؤه بواسطة الذكاء الاصطناعي، وفقًا لما نقلته نيويورك تايمز عن مسؤولين أوروبيين والمسودات السابقة للقانون.

أبرز بنود التشريع الجديد

ويتمحور هذا التشريع المستقبلي حول عدة تدابير، أبرزها تلك المتعلقة بمجال الذكاء الاصطناعي التوليدي، إذ نص على مراقبة جودة البيانات المستخدمة لتطوير الخوارزميات، وضمان عدم انتهاكها لقانون حقوق التأليف والنشر.
ويفرض القانون الجديد، على المطورين الذين يستعلمون تقنيات الذكاء الاصطناعي، أن يظهروا بوضوح على ابتكاراتهم أنشئت بشكل اصطناعي، إذ يجب مثلًا أن يتم الإشارة بوضوح إلى أن الصور المولدة اصطناعيًا، تم تطويرها بواسطة الذكاء الاصطناعي.
ومن شأن، هذه الخطوة، أن تساعد على وجه الخصوص في مكافحة الاستخدام الضار لتقنيات "التزييف العميق"، التي تستخدم صور ومقاطع فيديو لأشخاص، بهدف إنشاء صور أو مقاطع "خيالية" بالصوت والصورة، وفقًا لموقع "راديو فرانس".
وبالنسبة لأنواع الذكاء الاصطناعي التي تتفاعل وتتحاور مع البشر (مثل برامج الدردشة الآلية التي توجد الآن بشكل شائع عبر الإنترنت في مواقع الأعمال أو الإدارة)، ينبغي تعريفها بشكل واضح على أنها دردشة آلية، وإعلام المستخدم بشكل منهجي بأنه لا يتحدث إلى إنسان آخر.
أما بالنسبة لأنظمة الذكاء الاصطناعي الأكثر تقدمًا، فسوف تخضع لقيود معززة. ويتعلق هذا بشكل خاص باستخدام الذكاء الاصطناعي في المجالات الحساسة، مثل الطاقة والتعليم، أو الموارد البشرية، وإنفاذ القانون.
ويفرض القانون الجديد على هذه المجالات، التأكد من عمل الأنظمة الموجهة لهذا المجال، تحت إشراف بشري عند إنشاء الأنظمة وأيضًا نشرها.
وستحتاج الأنظمة الخاصة بهذه المجالات أيضًا، إلى تزويد المنظمين بنتائج تقييمات المخاطر، وتفاصيل البيانات المستخدمة لتدريب الأنظمة، وضمانات بأن البرمجيات لن تتسبب في أضرار.
ويشمل القانون الجديد أيضًا، تنظيم استخدام الذكاء الاصطناعي من قبل الحكومات في المراقبة البيومترية من قبل وكالات إنفاذ القانون، حيث ينظم المشروع تقنيات التعرف الآلي على الوجه.
ووضع المشرعون الأوروبيون، مجموعة من الضمانات والاستثناءات الضيقة لاعتماد تقنيات المراقبة البيومترية، من ضمنها بعض الحالات المتعلقة بتحديد هوية شخص يشتبه في ارتكابه إحدى الجرائم المحددة المذكورة في اللائحة (مثل الإرهاب، والاتجار، والاستغلال الجنسي، والقتل، والاختطاف، والاغتصاب، والسطو المسلح، والمشاركة في منظمة إجرامية، والجرائم البيئية).

حظر تطبيقات

وأفاد البرلمان الأوروبي، بأنه اعترافًا بالتهديدات المحتملة التي تشكلها بعض تطبيقات الذكاء الاصطناعي، على حقوق المواطنين والديمقراطية، وافق المشرعون المشاركون على حظر، نظم التصنيف البيومترية التي تستخدم خصائص حساسة (مثل المعتقدات السياسية والدينية والفلسفية والتوجه الجنسي والعرق).
إضافة إلى التطبيقات التي تعمل على عملية استخراج بيانات صور الوجه من الإنترنت أو لقطات كاميرات المراقبة لإنشاء قواعد بيانات للتعرف على الوجه.
وأيضًا التطبيقات التي يمكن أن تكشف عن مشاعر الشخص في مكان عمله أو بالمؤسسات الأخرى.
ويفرض القانون أيضًا حظرًا على أنظمة الذكاء الاصطناعي التي تتلاعب بالسلوك البشري للتحايل على إرادته الحرة، أو التي تستغل نقاط ضعف الأشخاص (بسبب أعمارهم أو إعاقتهم أو وضعهم الاجتماعي أو الاقتصادي).

عقوبات وتحديات

ولضمان تنزيل بنود القانون الجديد، سيكون مكتب الذكاء الاصطناعي الأوروبي مسؤولًا عن القيام بدور "شرطي" الاتحاد الأوروبي في هذا الموضوع، مع توفير وسائل كبيرة للمراقبة والعقوبات.
ويمكن أن تتراوح غرامات خرق القانون بين 7 من إجمالي مبيعات الشركات المطورة عالميًا، وما لا يقل عن 35 مليون يورو للجرائم الأكثر خطورة، أو بين 7.5 مليون يورو أو 1.5 من إجمالي المبيعات.
ووفقًا لصحيفة "نيويورك تايمز"، فإن تنفيذ التشريع الجديد لا يزال غير واضح، حيث سيشمل جهات تنظيمية من 27 دولة عضو بالاتحاد، بالإضافة أنه يتطلب استثمارات مالية مهمة، في وقت لا تزال فيه الميزانيات الحكومية الموجهة للمجال محدودة.
وأشارت الصحيفة إلى أنه سبق، وأن واجهت تشريعات مماثلة لانتقادات بسبب سوء وعدم تكافؤ تطبيقها ببلدان الاتحاد، كما هو الشأن بالنسبة لقانون الخصوصية الرقمية المعروف باسم اللائحة العامة لحماية البيانات.

اقرأ أيضا

منصة اكس
12:24 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

قريبا.. ميزة جلب الفيديو إلى المساحات الصوتية في منصة إكس

مايكروسوفت
10:36 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

مايكروسوفت تطرح ميزة جديدة لمستخدمي برنامج الـ Word

الهواتف الذكية
4:47 م الإثنين، 11 ديسمبر 2023

4 علامات على اختراق هاتفك.. لا تتجاهلها

تيك توك
10:36 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

"تيك توك" تقعد صفقة بـ 1.5 مليار دولار لإعادة تشغيل متجرها في هذه الدولة

اقرأ أيضا

الوجه السيء للذكاء الاصطناعي.. ازدياد شعبية تطبيقات تركيب الصور الفاضحة

لمساعدة المكفوفين.. مايكروسوفت تطلق تطبيقا يعمل بـ 36 لغة العام المقبل

"أبل" تكثف جهودها لتطوير كاميرا مخفية تحت شاشة "آيفون"

بعد 8 أشهر.. العثور على الطماطم المفقودة في محطة الفضاء الدولية

بشرى لذوي الهمم.. "مايكروسوفت" تطرح تطبيقًا لمساعدة المكفوفين وضعاف البصر

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

وظائف الذكاء 10:31 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

الوجه السيء للذكاء الاصطناعي.. ازدياد شعبية تطبيقات تركيب الصور الفاضحة

مايكروسوفت 1:44 ص الإثنين، 11 ديسمبر 2023

لمساعدة المكفوفين.. مايكروسوفت تطلق تطبيقا يعمل بـ 36 لغة العام المقبل

يوتيوب 6:21 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

يوتيوب يتيح ميزة إيقاف تعليقات المشاهدين على مقاطع الفيديو مؤقتًا

جيمني 12:13 ص الخميس، 07 ديسمبر 2023

سباق محموم.. جوجل تبدأ العمل بنموذجها الجديد للذكاء الاصطناعي

اقرأ أيضا

يوتيوب
6:21 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

يوتيوب يتيح ميزة إيقاف تعليقات المشاهدين على مقاطع الفيديو مؤقتًا

فيسبوك وإنستجرام
3:42 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

5 اتهامات لـ"فيسبوك" و"إنستجرام" بتسهيل التحرش بالأطفال

واتساب 2
2:36 ص الأحد، 10 ديسمبر 2023

واتساب يتيح للمستخدمين مشاركة الصور والفيديوهات بدقة HD

جوجل
1:01 ص السبت، 09 ديسمبر 2023

جوجل تطلق التوقيع الإلكتروني في المستندات ودرايف

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

الذكاء الاصطناعي
3:49 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

منها برامج الدردشة.. تعرف على بنود أول تشريع في العالم للذكاء الاصطناعي

ايجار
2:39 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

بدءا من الشهر المقبل.. آلية جديدة لدفع الإيجارات

وزراء داخية مجلس التعاون الخليجي
2:00 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. قريبا تأشيرة موحدة لدول الخليج على غرار "الشنغن"

الشرطة الأردنية
1:46 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

ضربة استباقية لتجار السموم.. إحباط تهريب شحنة كوكايين ضخمة بمدينة عربية

مواقيت الصلاة
1:15 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

الثلاثاء 28 جمادى الأولى.. 7 ساعات بين صلاتي الظهر والعشاء في بريدة

حساب المواطن
1:00 ص الثلاثاء، 12 ديسمبر 2023

عاجل.. حساب المواطن يكشف وضع الزوج في حالة كون الزوجة موظفة