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منصة إكس تُطلق ميزة البث المباشر في المساحات الصوتية.. تعرف على مزاياها

منصة اكس
منصة إكس
أ أ
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أعلنت إكس، عن إتاحة ميزة البث المرئي المباشر ضمن المساحات الصوتية على جميع أنظمة التشغيل سواء أنظمة أبل أو أندرويد أو إصدارات الويب.اضافة اعلان
ويلاحظ مستخدمو المساحات الصوتية خيارًا جديدًا لتشغيل الفيديو عند إنشاء جلسة مساحة صوتية جديدة أول مرة.

مزايا الخدمة الجديدة

• تتيح إمكانية تشغيل الفيديو أثناء جلسات المساحات الصوتية.
• الخدمة الجديدة متاحة على iOS و Android و إصدار الويب.

طريقة تفعيل الميزة الجديدة

- عند بدء مساحة صوتية جديدة، سيظهر خيار لتشغيل الفيديو.
- يمكن للمضيفين اختيار الكاميرا الأمامية أو الخلفية، والوضع الأفقي أو العمودي.
- قد يعاني بعض المستخدمين من تأخير كبير أثناء استخدام الميزة.
- كذلك لا يمكن للمشاركين عبر أجهزة الكمبيوتر مشاهدة مقاطع الفيديو.
- توضح منصة إكس أن الفيديو الخاص بالمضيف هو الوحيد المعروض حاليًا.
- كذلك يجب على المستخدمين الانضمام إلى جلسة المساحة الصوتية لمشاهدة الفيديو.
- أيضا توضح منصة إكس أن ميزة البث المباشر منفصلة عن ميزة الفيديو في المساحات الصوتية.
- تسمح ميزة البث المباشر للمستخدمين ببث الفيديو مباشرة لجمهور.
ومن المتوقع أن يتم إصلاح الأخطاء والمشكلات لتحسين الميزة الجديدة، قد يتم إضافة إمكانية عرض مقاطع الفيديو للمشاركين عبر أجهزة الكمبيوتر، وقد يتم تطوير الميزة لتشمل بث فيديو جميع المشاركين.

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