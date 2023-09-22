مفاجأة مدوية.. تغيير شعار "فيسبوك"!

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أجرت شركة "ميتا"، تغييرًا غير ملحوظ لكثير من الناس على شعار "فيسبوك" الشهير، فيما وصفه الموظفون العاملون في المنصة، بالخطوة الأكثر جرأة. اضافة اعلان

ويشبه شعار "فيسبوك" بشكل لافت للنظر النسخة القديمة. ويعد التغيير الأكبر هو الخلفية، وهي عبارة عن درجة مختلفة من اللون الأزرق (الداكن)، والتي توصف بأنها "تعبير أكثر ثقة عن اللون الأزرق الأساسي لفيسبوك".





تعديلات أخرى أكثر دقة



تصميم محدث لشعار فيسبوك



الشعار الجديد أكثر لفتًا للانتباه



تعديلات على كلمة فيسبوك



هناك تعديلات أخرى أكثر دقة، إذ قالت شركة "ميتا"، إنها "تعيد تعريف هوية العلامة التجارية لفيسبوك" من خلال التغييرات.ووصفت الخطوة بأنها "المرحلة الأولى من الهوية المحدثة" التي تقترح المزيد من التعديلات على شكل المنصة.ومن غير الواضح كم تكلفة إعادة تصميم الشعار لشركة "ميتا"؛ التي رفضت التعليق لصحيفة "ديلي ميل".وجاء في منشور لها: "كان هدفنا هو إنشاء تصميم محدث لشعار فيسبوك يكون أكثر جرأة وقوة وأبدية. تؤدي كل من التحسينات المميزة والجديدة إلى تحقيق قدر أكبر من التناغم عبر التصميم بأكمله كعنصر أساسي في هوية التطبيق".وأضافت: "لقد فعلنا ذلك من خلال دمج تعبير أكثر ثقة للون الأزرق الأساسي لفيسبوك والذي تم تصميمه ليكون متاحًا بشكل أكبر بصريًا في تطبيقنا ويوفر تباينًا أقوى لحرف "f" ليتميز".غير أنه من المحتمل ألا يلاحظ أي شخص التغيير الجديد، لأنه طفيف جدًا.ويتميز الخط العمودي لحرف "f" بأنه أكثر سمكًا قليلاً، في حين أن الجانب الأيسر من الخط الأفقي للحرف أقصر والجانب الأيمن له حافة أكثر ميلاً.وقالت مستشارة وسائل التواصل الاجتماعي ريا فريمان، إن الشعار الجديد "أكثر لفتًا للانتباه" لكن التغييرات بشكل عام "بسيطة جدًا".وأضافت: "لا أعتقد أنه من السيئ الاستمرار في تحديث الشعار، وأعتقد أن التغييرات الطفيفة تعزز الثقة".وتابعت: "عندما يكون لديك علامة تجارية ناجحة مثل فيسبوك (ومميزة للغاية)، فمن المنطقي أن يكون لديك تغييرات طفيفة بدلاً من تغييرات كبيرة لأنها تتماشى مع النمو والتطور بدلاً من التغيير، لأن هذا قد يكون مثيرًا للقلق للغاية بالنسبة للمستخدمين".كما شهدت الكلمة الكاملة لشعار فيسبوك ("العلامة النصية") تعديلات مماثلة - حواف أكثر ميلاً ومساحة أقل بين الحروف.وتستخدم العلامة النصية حرفًا مخصصًا، يُسمى "فيسبوك سانس". وقالت الشركة: "على غرار التغييرات التي طرأت على رمز الشعار، سمحت لنا هذه التحسينات بالبناء على تراث هويتنا، مع إنشاء علاقة أقوى بين كيفية اقتران العلامة النصية مع بقية الخط".ونشرت ميتا أيضًا رسمًا متحركًا قصيرًا للأيقونات المختلفة المستخدمة خلال تاريخ "فيسبوك" الذي يقارب 20 عامًا.ويعود تاريخ الأول إلى عام 2005، ويتمتع بمظهر عتيق للغاية الآن، ولمن لايتذكر، فقد كان شعار "فيسبوك" مربعًا قبل التحول إلى الدائرة في عام 2019.