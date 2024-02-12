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مفاجأة "لينوفو".. أول حاسوب محمول بشاشة OLED شفافة في العالم

أول حاسوب محمول بشاشة OLED شفافة في العالم من لينوفو
أول حاسوب محمول بشاشة OLED شفافة في العالم من لينوفو
أ أ
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تستعد شركة لينوفو للكشف عن أول حاسوب محمول بشاشة OLED شفافة في العالم وذلك في معرض MWC 2024.
وتُظهر التسريبات، غير المؤكدة، أن الشركة لديها بالفعل أول نموذج من هذا الحاسوب الفريد من نوعه، وفقًا لـ"البوابة العربية للأخبار التقنية".اضافة اعلان
وتميل أغلب الشركات المصنعة للحواسيب المحمولة إلى التمسك بالتصميم الممل نفسه، مع إضافة لمسات جمالية فقط في كل جيل جديد يطلق في الأسواق.

لينوفو تستعد لإطلاق أول حاسوب محمول بشاشة OLED شفافة في العالم

ومع ذلك، يبدو أن المستقبل يتجه نحو لغة تصميم مختلفة تمامًا، إذ ذكر موقع Windows Report أن لينوفو تستعد لإطلاق أول حاسوب محمول بشاشة OLED شفافة.
فكرة الشاشة الشفافة ظهرت أول مرة في معرض CES 2024 عندما كشفت شركة إل جي عن أول تلفاز OLED شفاف في العالم، والذي قيل إنه يعمل أيضًا دون أسلاك.
مع أن هذه التقنية لا تزال في مراحلها الأولى، فإن لينوفو تحاول استغلال هذا التطور التقني بقدر ما تستطيع؛ لأن صناعة أجهزة الحواسيب المحمولة تحتاج بشدة إلى الابتكار في مجال التصميم.

التصميم المرتقب لأول حاسوب محمول بشاشة OLED شفافة في العالم

ومن المتوقع أن يتميز الحاسوب المحمول من لينوفو بتصميم دون إطار مع شاشة شفافة كليًا، مع بعض المزايا المتعلقة بأداء الحاسوب، ولكن هيكله لن يشهد تغييرات كبرى.
قد يبدو وجود شاشة شفافة فكرة عملية؛ لأنها تجعل الشاشة أكثر تفاعلية وتمنحها مظهرًا مستقبليًا أيضًا، ولكن لا يمكن التأكد من مدى ملاءمة هذه الفكرة للمستخدمين على المدى الطويل.
بالإضافة إلى ذلك، هناك شائعات تشير إلى أن لينوفو تخطط أيضًا لترقية سلسلة الحواسيب المحمولة Thinkbook للكشف عنها في معرض MWC 2024 المقرر أن ينطلق هذا العام بين 26 من فبراير و29 من فبراير.

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