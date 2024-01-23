مفاجأة شاومي.. هاتف Redmi K70 Ultra بذاكرة وصول عشوائي 24 جيجابايت رام

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تعتزم شركة شاومي الصينية، إصدار هاتف Redmi K70 Ultra بمواصفات كبيرة، حيث قد
يصبح أسرع هاتف ضمن هواتف أندرويد للفئة المتوسطة.
هاتف شاومي Redmi K70 Ultraيحصل هاتف شاومي Redmi K70 Ultra على ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5T بسعة تصل لـ 24 جيجابايت
رام، الأمر الذي يمكنه من سرعة كبيرة في الأداء عند التصفح واستخدام أكثر من
تطبيق، وأيضًا عند ممارسة الألعاب الثقيلة.
ذاكرة تخزين داخلية سعة 1 تيرابايتويحتوي هاتف شاومي Redmi K70 Ultra على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في
الساعة، تدعم الشحن السريع، وتكفي للاستخدام لمدة يوم كامل، وذاكرة تخزين داخلية
سعة 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.
بحسب موقع Gizmochina فإن هاتف شاومي Redmi K70 Ultra سيتميز بمعالج من نوع Dimensity 9300 من شركة ميديا تيك التايوانية مع نظام التشغيل أندرويد، وتصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار.