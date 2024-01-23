الثلاثاء، 11 رجب 1445 ، 23 يناير 2024

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مفاجأة شاومي.. هاتف Redmi K70 Ultra بذاكرة وصول عشوائي 24 جيجابايت رام

هاتف شاومي Redmi K70 Ultra
هاتف شاومي Redmi K70 Ultra
أ أ
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

تعتزم شركة شاومي الصينية، إصدار هاتف Redmi K70 Ultra بمواصفات كبيرة، حيث قد يصبح أسرع هاتف ضمن هواتف أندرويد للفئة المتوسطة.اضافة اعلان

هاتف شاومي Redmi K70 Ultra

يحصل هاتف شاومي Redmi K70 Ultra على ذاكرة وصول عشوائي من نوع LPDDR5T بسعة تصل لـ 24 جيجابايت رام، الأمر الذي يمكنه من سرعة كبيرة في الأداء عند التصفح واستخدام أكثر من تطبيق، وأيضًا عند ممارسة الألعاب الثقيلة.

ذاكرة تخزين داخلية سعة 1 تيرابايت

ويحتوي هاتف شاومي Redmi K70 Ultra على بطارية سعة 5000 مللي أمبير في الساعة، تدعم الشحن السريع، وتكفي للاستخدام لمدة يوم كامل، وذاكرة تخزين داخلية سعة 1 تيرابايت من نوع UFS 4.0.
بحسب موقع Gizmochina فإن هاتف شاومي Redmi K70 Ultra سيتميز بمعالج من نوع Dimensity 9300 من شركة ميديا تيك التايوانية مع نظام التشغيل أندرويد، وتصنيف IP68 لمقاومة المياه والغبار.

شاشة هاتف شاومي Redmi K70 Ultra

يأتي هاتف شاومي Redmi K70 Ultra بشاشة من نوع 8T LTPO OLED مع حواف فائقة النحافة، مع جودة 1.5K، ومعدل تحديث 120 هرتز في الثانية، وسطوع يصل إلى 5000 شمعة في المتر المربع، كما سيحصل الهاتف على إطار من الألومنيوم لمزيد من المتانة.

اقرأ أيضا

خبير تقني يكشف عن 8 فوائد للتحول الرقمي

إنجاز متميز.. "كاوست" تنهي أول دراسة بحثية لحقول الفوهات الحرارية بالبحر الأحمر

إضافة "زر" جديد لأجهزة آيفون 16.. تعرف على المميزات

احذر مصيرها.. هذا ما حدث لامرأة كانت تستخدم الهاتف 4 ساعات يوميًا!

عاجل.. دعوى قضائية ضد ميتا.. 100 ألف طفل يتعرضون للتحرش يوميًا

كلمات البحث
addtoany link whatsapp telegram twitter facebook

أخبار ذات صلة

GDVe5HQXYAAkyGz 2:46 ص الثلاثاء، 09 يناير 2024

قارئ كتب إلكتروني بمواصفات متطورة من شاومي

اقرأ أيضا

جالاكسي إس 24 - 2
9:53 ص الجمعة، 19 يناير 2024

لأول مرة ترجمة فورية لمكالماتك.. "جالاكسي إس 24" يتحدى "أبل"

الامن السيبرالي
9:35 م الخميس، 18 يناير 2024

مختص يحذر من بيع "اللاب توب": إتلافها أفضل ومهما حاولت سيسرقون بياناتك

جالاكسي غس
11:28 ص الخميس، 18 يناير 2024

سامسونج تُطلق 3 نماذج جديدة من جلاكسي إس 24.. في هذا الموعد

منتجات "جوجل"
9:55 ص الخميس، 18 يناير 2024

إجراء مهم فورًا.. تحذير أمني عالي الخطورة بشأن منتجات "جوجل"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة لحظة بلحظة

هاتف شاومي Redmi K70 Ultra
3:41 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

مفاجأة شاومي.. هاتف Redmi K70 Ultra بذاكرة وصول عشوائي 24 جيجابايت رام

جواز السفر
3:00 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. الجوازات توضح مدى إمكانية تحديث بيانات جواز السفر عند المغادرة

ضباب
2:42 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

تنبيهات الأرصاد لأهالي ثلاث مناطق: شبورة مائية وضباب يحجب الرؤية

حساب مواطن
2:02 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. توضيح مهم من حساب المواطن.. ماذا عن مُعدد الزوجات؟

صلاة الجمعة من المسجد الحرام
1:14 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

مواقيت الصلاة الثلاثاء 11 رجب.. 10 ساعات بين صلاتي الفجر والعصر بمكة المكرمة

صندوق التنمية العقارية
1:00 ص الثلاثاء، 23 يناير 2024

عاجل.. توجيه من الصندوق العقاري لمن وصل للدفعة الأخيرة وتفاجأ بتجاوزه فترة الـ 36 شهرا