مفاجأة.. ساعة أبل الذكية ستقيس ضغط الدم وتخدم 1.3 مليار شخص

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تعتزم شركة أبل إضافة بعض الخواص الجديدة لساعتها الذكية القادمة في عام 2024، بالإضافة إلى تحسين التصميم، وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة بلومبيرج الأمريكية. اضافة اعلان





قياس ضغط الدم



ساعة أبل ستخدم 1.3 مليار شخص



قياس انقطاع التنفس أثناء النوم



قياس نسبة السكر في الدم



وتسعى أبل إلى تطوير تقنيات جديدة تتيح لها قياس ضغط الدم عبر ساعتها الذكية بالاعتماد على حساسات من نوع خاص.وستساعد تلك الخاصية في تشخيص المصابين بارتفاع ضغط الدم، أو متابعة المرضى الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع.وبحسب تقرير بلومبيرج، فإن الخاصية سوف تقيس ضغط الدم على نحو تقديري، وتطمح أبل لاحقًا إلى توفير قراءات دقيقة له وتشخيص الحالات المرضية المرتبطة به.وقد تضاعف عدد الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم (الذين يصل مستوى ضغط الدم لديهم إلى 140/90 مم زئبق فما فوق، أو الذين يتناولون أدوية لارتفاع ضغط الدم) بين عامي 1990 و2019، من 650 مليون إلى 1.3 مليار شخص.ونحو نصف عدد الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم في العالم لا يعرفون حاليًا أنهم مصابون به.وتخطط أبل أيضًا لإضافة خاصية اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم من خلال مراقبة أنماط التنفس والنوم لتحديد إصابة الشخص بتلك الحالة التي تستدعي استشارة طبية متخصصة.وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن أبل تعمل على تطوير خاصية لقياس نسبة السكر في الدم دون الحاجة إلى أخذ عينة من الدم عبر استخدام نوع خاص من الحساسات البصرية.إلا أن تلك الخاصية لا تزال في مراحل التطوير الأولية، وقد تستغرق عدة سنوات قبل طرحها، بحسب ما ذكرت بلومبيرج نقلًا عن مصادر مطلعة.ومن المنتظر أن تطرح أبل الجيل العاشر من ساعتها الذكية خلال عام 2024 المقبل، وتحرص أبل أن يكون ذلك الإصدار مميزًا بكافة الطرق الممكنة.وفي سياقٍ متصل، ذكرت الصحيفة الأمريكية أن الشركة تعمل على توفير أدوات مساعدة للسمع للمصابين بضعفٍ في حاسة السمع في الإصدارات القادمة من سماعات AirPods