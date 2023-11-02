الخميس، 18 ربيع الثاني 1445 ، 02 نوفمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

تواصل على نبض
صحيفة تواصل الالكترونية

مفاجأة.. ساعة أبل الذكية ستقيس ضغط الدم وتخدم 1.3 مليار شخص

ساعة أبل الذكية
ساعة أبل الذكية
أ أ

تعتزم شركة أبل إضافة بعض الخواص الجديدة لساعتها الذكية القادمة في عام 2024، بالإضافة إلى تحسين التصميم، وفقًا لتقرير جديد نشرته صحيفة بلومبيرج الأمريكية.اضافة اعلان

قياس ضغط الدم

وتسعى أبل إلى تطوير تقنيات جديدة تتيح لها قياس ضغط الدم عبر ساعتها الذكية بالاعتماد على حساسات من نوع خاص.
وستساعد تلك الخاصية في تشخيص المصابين بارتفاع ضغط الدم، أو متابعة المرضى الذين يعانون من ضغط الدم المرتفع.
وبحسب تقرير بلومبيرج، فإن الخاصية سوف تقيس ضغط الدم على نحو تقديري، وتطمح أبل لاحقًا إلى توفير قراءات دقيقة له وتشخيص الحالات المرضية المرتبطة به.

ساعة أبل ستخدم 1.3 مليار شخص

وقد تضاعف عدد الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم (الذين يصل مستوى ضغط الدم لديهم إلى 140/90 مم زئبق فما فوق، أو الذين يتناولون أدوية لارتفاع ضغط الدم) بين عامي 1990 و2019، من 650 مليون إلى 1.3 مليار شخص.
ونحو نصف عدد الأشخاص المصابين بارتفاع ضغط الدم في العالم لا يعرفون حاليًا أنهم مصابون به.

قياس انقطاع التنفس أثناء النوم

وتخطط أبل أيضًا لإضافة خاصية اكتشاف انقطاع التنفس أثناء النوم من خلال مراقبة أنماط التنفس والنوم لتحديد إصابة الشخص بتلك الحالة التي تستدعي استشارة طبية متخصصة.

قياس نسبة السكر في الدم

وكانت تقارير صحفية سابقة قد أشارت إلى أن أبل تعمل على تطوير خاصية لقياس نسبة السكر في الدم دون الحاجة إلى أخذ عينة من الدم عبر استخدام نوع خاص من الحساسات البصرية.
إلا أن تلك الخاصية لا تزال في مراحل التطوير الأولية، وقد تستغرق عدة سنوات قبل طرحها، بحسب ما ذكرت بلومبيرج نقلًا عن مصادر مطلعة.
ومن المنتظر أن تطرح أبل الجيل العاشر من ساعتها الذكية خلال عام 2024 المقبل، وتحرص أبل أن يكون ذلك الإصدار مميزًا بكافة الطرق الممكنة.
وفي سياقٍ متصل، ذكرت الصحيفة الأمريكية أن الشركة تعمل على توفير أدوات مساعدة للسمع للمصابين بضعفٍ في حاسة السمع في الإصدارات القادمة من سماعات AirPods

اقرأ أيضا

حسابات التداول الإسلامية
8:35 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

تعرف على أسهل وأسرع طريقة لتسريع حاسوبك القديم (فيديو)

سناب شات
6:31 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

ميزة ثورية تصل لـ "سناب شات".. هكذا يمكن قراءة التسجيلات الصوتية

وزير التعليم يوسف البنيان
3:28 م الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

وزير التعليم يحذر من فضول الأطفال وافتقار الوعي للأمن السيبراني

اليد الكونية الشبحية
10:36 ص الأربعاء، 01 نوفمبر 2023

ناسا تنشر صورًا مخيفة لـ "اليد الكونية الشبحية" في عمق الفضاء

اقرأ أيضا

احذر منها.. حيلة تخترق حسابك على "واتساب" وبياناتك المصرفية

أسباب سخونة بطارية الهاتف.. وأفضل 8 حلول لحمايتها

واتساب يعلن عن خاصية جديدة لدعم أمان خصوصية المستخدمين

وثيقة تكشف مبلغا ضخما دفعته "جوجل" لمنافسيها للحفاظ على مكانة "كروم"

تعرف على أهم مزايا تحديث تليجرام الجديد

كلمات البحث

أخبار ذات صلة

تحديث ايفون 12:52 ص الخميس، 26 أكتوبر 2023

تعرّف على تغييرات تحديث iOS 17.1 الذي أطلقته آبل

تيك توك 12:01 ص الأربعاء، 18 أكتوبر 2023

تيك توك تحذف نصف مليون فيديو خلال 10 أيام.. ما الأمر؟

شحن الهاتف 11:13 م الإثنين، 16 أكتوبر 2023

معلومات خطيرة عن شحن هاتفك ليلا.. ماذا لو وصل 100%

اقرأ أيضا

إكس 1
6:41 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"انخفضت إلى 19 مليار دولار".. تر اجع كبير في القيمة السوقية لـ "X"

1898186-1639288310
3:25 م الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

بمشاركة 120 دولة.. الرياض تستضيف أعمال المنتدى الدولي للأمن السيبراني

شركة ميتا
10:40 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

"ميتا" تخطط لإلغاء هذه الخاصة من فيسبوك وانستجرام

ساعة شاومي للأطفال
3:52 ص الثلاثاء، 31 أكتوبر 2023

9 ميزات.. شاومي تعلن عن ساعة الأطفال الذكية الجديدة شاومي U1 Pro

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

زلزال جزيرة تيمور الإندونيسية
4:01 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. زلزال بقوة 6.6 درجات يضرب جزيرة تيمور الإندونيسية (صور)

2023-11-02_01-35-29
3:00 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. .. أكبر مداهمة بجدة ومفاجأة عن ضبطية داخل مصنع كبير

F94m79JWwAAN4ou
2:52 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عواصف شديدة وأمطار غزيرة تسقط الأعمدة في هدى الشام (صور)

الكليات العسكرية
2:43 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

بعد موافقة مجلس الوزراء.. تعرف على الشروط الجديدة للقبول بالكليات العسكرية

مساند
2:16 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

شكاوى من صعوبة إتمام عمليات التأمين وتأشيرة الاستقدام؟ مساند يعلق

حساب مواطن
2:00 ص الخميس، 02 نوفمبر 2023

عاجل.. تنبيه مهم من حساب المواطن على 3 تساؤلات وتأثيرها على استحقاق الدعم