الأحد، 30 ربيع الأول 1445 ، 15 أكتوبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

مفاجأة رائعة.. اشحن جوالك مرة واحدة كل شهر

شحن الهاتف
شجن الجوال
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

بدأ العلماء في جامعة كامبريدج العمل على تطوير شريحة إلكترونية يمكنها العمل بكفاءة عالية بحيث لا تحتاج الأجهزة إلا إلى الشحن 12 مرة في السنة.اضافة اعلان
تعد "Vaire" واحدة من 12 شركة ناشئة في مجال أشباه الموصلات تدعمها الحكومة البريطانية لوضع البلاد في طليعة هذا النوع من الصناعات.


أشباه المواصلات حجر أساس

وقال وزير التكنولوجيا بول سكالي إن أشباه الموصلات هي "حجر الأساس" للعالم الحديث، وهي حيوية في كل شيء من تشغيل السيارات الكهربائية إلى مكافحة الأمراض.
وقد أعلن اليوم عن برنامج مدته عامان بقيمة 1.3 مليون جنيه إسترليني، والذي سيقوم بتوجيه عدد قليل من الشركات الناشئة لمساعدتها على "إحداث ثورة" في حياة الشعب البريطاني.


تحسين عمر بطارية الهواتف الذكية

وإن شريحة "Vaire" الدقيقة التي يمكنها تحسين عمر بطارية الهواتف الذكية هي من بنات أفكار فريق من الباحثين في الرياضيات في جامعة كامبريدج، حسب صحيفة "ديلي ميل" البريطانية.
وتعتمد الفكرة على تصميم معالج شرائح السيليكون الذي يحتاج إلى ما يقرب من الصفر من الطاقة لتشغيله، مما يعني أن هناك حاجة أقل لبطارية أفضل.

بطارية تستمر شهراً وليس يوماً

وقال شون ريدموند، الرئيس التنفيذي لشركة  SiliconCatalyst.UK، التي تدير المشروع: "إذا تمكنوا حقًا من تنفيذ هذا الوعد، فهذا يعني أنه سيكون لديك هاتف محمول سيستمر شهرًا وليس يومًا.
وأضاف: "لم يتمكن أحد في العالم اليوم من إدراك ذلك في شريحة أشباه الموصلات، إذا كان أي شخص يستطيع فعل ذلك، فإن هذا الفريق من كامبريدج في المملكة المتحدة سيكون قادرًا على ذلك."


استخدام أجهزة مشابهة من قبل

يذكر انه، تم استخدام أجهزة مشابهة منذ عقود، على سبيل المثال زراعة القوقعة الصناعية للأشخاص الصم والمحفزات العميقة للدماغ لمساعدة الأشخاص المصابين بمرض باركنسون على التعامل مع الرعشات.
لكن التكنولوجيا التي تقف وراءها لم تتقدم كثيرًا أيضًا، إذ تتطلب سلكًا طويلًا تحت الجلد يتصل بلوحة دائرة وبطارية موضوعة في غلاف معدني ضخم بحجم علبة الثقاب.

اقرأ أيضا

Find N3 Flip
12:47 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

أوبو Find N3 Flip ما لم تتوقعه في عالم الهواتف القابلة للطي (صور)

شاومي 14 برو
3:35 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

مواصفات قياسية.. "شاومي 14 برو" مفاجأة الأسواق في 2024

إيرتاغز
12:46 ص الأحد، 15 أكتوبر 2023

40 دعوى قضائية جديدة ضد آبل بسبب إيرتاغز.. ما الأمر؟

87997
3:15 ص السبت، 14 أكتوبر 2023

سباق محموم.. "أمازون" تنافس "ستارلينك" على إنترنت الفضاء

اقرأ أيضا

جوجل تكشف عن أداة جديدة لإنشاء الصور بالذكاء الاصطناعي

"ثريدز" تتيح رسميا إمكانية تعديل منشوراتها

تقرير أمريكي يحذر: أقمار "ستارلينك" خطر على البشر

كيف تتصرف مع مشكلة "آيفون" التي تحدث في منتصف الليل؟

خلل يضرب منصة "إكس".. هل له علاقة بفلسطين؟

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

ايفون 15
4:12 م الجمعة، 13 أكتوبر 2023

خلل فني جديد يصيب آيفون 15 "بينام بالليل"

تطبيق واتساب
8:19 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

ميزة جديدة في واتساب لإجراء المكالمات الجماعية

كويكب نيبو
4:11 م الخميس، 12 أكتوبر 2023

"ناسا" تكشف تفاصيل مثيرة عن أخطر كويكب يهدد الأرض

هاتف بكسل 8
8:45 ص الخميس، 12 أكتوبر 2023

تسريب جديد.. السعر والمواصفات والمميزات لهاتف جوجل "Pixel 8"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

أخبار السعودية
1:41 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

أخبار السعودية.. التضخم بالمملكة والعمر في حساب المواطن ومحاكم للنزاعات مع شركات التأمين

شحن الهاتف
12:48 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

مفاجأة رائعة.. اشحن جوالك مرة واحدة كل شهر

Find N3 Flip
12:47 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

أوبو Find N3 Flip ما لم تتوقعه في عالم الهواتف القابلة للطي (صور)

ولي
12:36 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

ولي العهد يجتمع مع وزير الخارجية الأمريكي

جامعة الملك فيصل
12:27 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

150 ألف طالب وطالبة يستفيدون من برامج التعليم المطور بجامعة الملك فيصل (فيديو)

الأمطار في العاصمة المقدسة
12:11 م الأحد، 15 أكتوبر 2023

تعرف على سيناريوهات التعامل مع الحالة المطرية في العاصمة المقدسة