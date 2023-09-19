مفاجأة.. خصم 17% على جوال أبل "آيفون 14 برو" في المملكة

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منذ الإعلان رسميًا عن سلسلة جوالات آيفون 15 الجديدة،
بدأت أسعار موديل "آيفون 14 برو" في الانخفاض، وهو الجهاز الذي يحوز على
كل مميزات الآيفون الشهيرة وبسعر أقل.
سعر آيفون 14 برو بعد التخفيضاتيتوفر جوال أبل آيفون 14 برو على إحدى منصات التجارة
الرقمية بخصم كبير وصل إلى 17% وأصبح متوفر حاليًا بسعر 4299 ريال فقط. وذلك مع
الإصدار سعة التخزين 256 جيجابايت روم.
مواصفات آيفون 14 برويأتي آيفون 14 برو مع شاشة نوعها LTPO Super Retina XDR OLED مقاس 6.1 بوصة، تقدم دقة
وضوح 1179x2556 بكسل
لكل بوصة، مع كثافة بكسلات 460 بكسل لكل بوصة، معدل تحديث 120 هرتز، داعم لـ
"دولبي فيجين" ومعزز بتقنية HDR10 مع
درجة سطوع شاشة 1000 شمعة لكل متر مربع، نسبة شاشة إلى جسم 87.0% ويأتي مع درع
واقي من السيراميك لمزيد من المتانة وميزة التشغيل الدائم للشاشة Always-On display
تشغيل آيفون 14 برويتم تشغيل جوال أبل ايفون 14 برو من خلال معالج وحدة
مركزية من A16 Bionic بدقة
تصنيع 4 نانومتر، سداسي النوى بتردد ميقاتي أقصى 3.46 جيجاهرتز، وشريحة معالجة
رسوميات الجرافيك من أبل خماسية النوى، تقترن في عملها مع ذاكرة وصول عشوائي 6
جيجابايت رام و256 من سعة التخزين.
يرمجيات آيفون 14 برو بالنسبة للسوفت وير (برمجيات) فهو يعمل من خلال نظام
تشغيل أبل "آي أو إس" إصدار iOS 16 ويتميز
بمظهر جذاب مع إطار من الستانليس ستيل وزجاج من زجاج كورنينج في الأمام ومن الخلف،
مع وزن إجمالي 206 جرام ودرجة سمك 7.9 ملم، تصنيف IP68 المقاوم للماء والغبار
بطارية آيفون 14 برو يحزم جوال أبل آيفون 14 برو بطارية سعة 3200 مللي
أمبير في الساعة، مدمجة لا يمكن إزالتها، وتصل إلى 50% من قوتها خلال 30 دقيقة فقط
من الشحن مع دعم الشحن اللاسلكي بقوة 15 وات.
كاميرات آيفون 14 برو بالنسبة لإعداد الكاميرات نجد في اللوحة الخلفية، 3
كاميرات مع كاميرا رئيسة بدقة 48 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة معززة بتقنية الضبط
التلقائي لمراحل الصورة.
العدسة الثانية مقربة بدقة 12 ميجابكسل بقدرات تقريب بصري 3x معززة أيضًا بتقنية التثبيت البصري، وكاميرا ثالثة فائقة الاتساع بدقة 12 ميجابكسل مع ميزة الضبط التلقائي لمراحل الصورة.
بالنسبة للكاميرا في مقدمة الجوال، نجد عدسة سيلفي بدقة 12 ميجابكسل فتحة عدسة واسعة قادرة على إجراء مكالمات الفيديو والتقاط المقاطع بجودة 4K مع 30 إطار في الثانية بجودة سينمائية من خلال Cinematic mode كما أنها معززة بتقنية HDR لضبط ألوان الصورة.