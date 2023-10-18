مسؤولة في "فيسبوك" تصدر تحذيرًا مروعًا بشأن الذكاء الاصطناعي

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حذرت مسؤولة سابقة في موقع التواصل الاجتماعي "فيسبوك" من أن التقدم في مجال الذكاء الاصطناعي يمكن أن يكون له "تأثيرات تغير الحضارة" ويزيد بسرعة من كمية المعلومات الخاطئة الخطيرة التي تنتشر عبر الإنترنت. اضافة اعلان

وقالت فرانسيس هاوجين، المُبلّغة عن المخالفات، في نادي الصحافة الوطني بأستراليا، إنه مع تزايد حجم الذكاء الاصطناعي واعتماد الاقتصادات بشكل أكبر على البرامج التي تعمل في مراكز البيانات، سيبدأ العالم في رؤية "عصر التعتيم" يزحف.

وتركت هاوجين التي حققت مسيرة مهنية ناجحة في مجال التكنولوجيا في وادي السيليكون بكاليفورنيا، "فيسبوك" في عام 2021 بعد تسريب آلاف المستندات التي تظهر أن المحتوى السام ينتشر عن عمد من خلال المنصة.





تكرار أخطاء وسائل التواصل الاجتماعي



محتوى أكثر إثارة للانقسام والاستقطاب



وحذرت من أنه بدون تنظيم أقوى سيكون هناك "تكرار لما رأيناه مع وسائل التواصل الاجتماعي" على نطاق أوسع حجمًا بكثير، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وقالت: "عندما نبدأ في الدخول في أنظمة قابلة للتطوير تعمل على مراكز البيانات، يمكن لعدد صغير جدًا من الأشخاص أن يتمتعوا بمستويات من القوة المؤثرة على الحضارة".وأضافت: "في فيسبوك، هناك عدد قليل جدًا من الأشخاص الذين يفهمون كيفية عمل هذه الخوارزميات ومع ذلك فهي تؤثر على ما يراه الجميع في الأخبار. عندما نرى نوع النطاق الذي يمكن أن يؤثر، يمكن أن يكون لذلك عواقب وخيمة".وحظيت منصة الذكاء الاصطناعي "تشات جي بي" بانتشار واسع منذ إطلاقها في نهاية العام الماضي، حيث يوجد أكثر من 100 مليون مستخدم حول العالم، وحققت 1.6 مليار زيارة في يونيو.وقالت هاوجين، إن فيسبوك روج لخطاب الكراهية ودفع محتوى اضطرابات الأكل إلى المراهقين على إنستجرام، مشيرة إلى أن الخوارزميات الأحدث روجت "للمحتوى الأكثر إثارة للانقسام والاستقطاب" لتحقيق الربح.وتابعت: "لقد كان المحتوى الذي يبقيك موجودًا هو أفضل محتوى. ثم قالوا إنه إذا حصلت على إعادة مشاركة، أو إعجاب، أو تعليق، فهذا هو المحتوى الجيد. الآن، المحتوى الأكثر إثارة للانقسام والاستقطاب والأسوأ لدينا يحصل على أكبر قدر من التوزيع".وحذرت من أنه "ما لم نصدر قوانين تقول: "مرحبًا، لن نكرر أخطاء وسائل التواصل الاجتماعي، علينا أن نتحلى بالشفافية... علينا حماية المبلغين عن المخالفات"، سنرى تكرارًا لما رأيناه مع فيسبوك".وأشارت هاوجين إلى أنه "في أي وقت يكون هناك دافع للربح ولا توجد دورة ردود فعل لتصحيح تلك الأكاذيب، سنرى أن هذه الفجوات تتسع أكثر فأكثر."