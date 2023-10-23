مختص يحذر من خلل تقني في "سناب شات" يؤدي لغلق الحساب نهائيا

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حذر المختص التقني سالم الحربي من خلل تقني في تطبيق "سناب شات" يؤدي إلى إغلاق الحساب نهائيا.





خطأ تقني:



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ميزة جديدة في سناب شات



خطوات تفعيل الميزة



تحذير من سيلفي الذكاء الاصطناعي



وقال إن هذا الخطأ هو اتجاه المستخدم لتعطيل حسابه بشكل مؤقت، لافتا إلى أنه في هذه الحالة سيُغلق الحساب ولن يفتح مجددا.وأوضح "الحربي" أن هذا الخطأ موجود في نظامي التشغيل "أندرويد" وكذلك IOS.في وقت سابق، أعلن الخبير التقني عبدالعزيز الرشيد، وصول ميزة حفظ مقاطع سنابات شات في الملفات الخاصة وبطريقة بسيطة.وأضاف الرشيد ، في مقطع فيديو عبر حسابه في منصة إكس ، أنه في حالة مشاهدة السنابات ستتم حفظها في الخاص تلقائيا وسيتم العودة إليها لمدة 24 ساعة في الملفات المحفوظة.وتابع الرشيد، أنه يشترط للاستفادة من هذه الميزة تحديث تطبيق سناب شات لأحدث إصدار.أما عن خطوات تفعيل الميزة فهي كالتالي:- الضغط على الاسم ضغطة مطولة- اختيار إعدادات الدردشة- الضغط على الاحتفاظ باللقطاتوفي وقت سابق، حذر الخبير التقني من ميزة جديدة في تطبيق التواصل الاجتماعي سناب شات، تهدد خصوصية المستخدمين خاصة للفتيات.وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس ": "احذرو من ميزة الذكاء الاصطناعي السيلفي الجديدة في تطبيق سناب شات خاصة بالذات البنات"، مضيفا "الميزه تطلب تصوير وجهك من كل الجهات ؟ الرجاء النشر الى اوسع نطاق".ونصح الحربي بعدم تفعيل هذه الميزة حاليا حتى يتم التحقق من الأمر ومن سبب طلب سناب شات هذا الكم من الصور الشخصية للمستخدم.