مختص تقني يكشف أسهل حل لمشكلة الأسماء المكررة في هاتفك

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وثق مختص تقني مقطع فيديو يكشف خلاله عن طريقة لإزالة جهات الاتصال المكررة من الهاتف.





هواتف آيفون

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وقال ريتيش تشوج، الأستاذ المشارك في تكنولوجيا المعلومات والاتصالات في جامعة جامعة كوينزلاند المركزية بأستراليا: "ستستغرق معظم الهواتف الذكية من الجيل الجديد ما بين 30 دقيقة وساعتين لشحنها بالكامل".

وتابع: "(لذلك)، فإن شحن هاتفك طوال الليل ليس أمرًا غير ضروري فحسب، بل إنه يؤدي أيضًا إلى تسريع عمر البطارية".





بطاريات الليثيوم

والسبب هو أن بطاريات الليثيوم أيون التي تشغل الهواتف الذكية الحديثة تتحلل كيميائيًا نتيجة لأشياء مثل أنماط الشحن والتقلبات في درجات الحرارة وكمية استخدام الجهاز.

وفي حالة الشحن طوال الليل، فهذا يعني أن البطارية تحصل على دفعة تبلغ أربعة أضعاف المدة التي تحتاجها لأنها تُركت موصلة بالكهرباء لمدة ست إلى ثماني ساعات.

وعلى الرغم من أن معظم الأجهزة تتوقف تلقائيًا عن الشحن عندما تصل بطاريتها إلى 100% لمنع ارتفاع درجة الحرارة، لكن تكمن المشكلة في أنه نظرًا لأن التطبيقات تعمل طوال الليل، فإن الجهاز يستمر حتمًا في الانخفاض إلى 99%.

وفي كل مرة يحدث هذا، يبدأ الهاتف في تعزيز البطارية مرة أخرى بطريقة تعرف باسم "الشحن المتتابع".





الشحن المتقطع

وأوضح تشو في دورية "ذا كونفيرزيشن"، أن "الشحن المتقطع يمكن أن يؤدي إلى تآكل البطارية بمرور الوقت. ولهذا السبب لدى العديد من الشركات المصنعة ميزات لتنظيمها".

وتوفر أجهزة "آيفون" من "آبل" خاصية الشحن بنسبة تزيد عن 80 بالمائة، فيما توفر هواتف جلاكسي من "سامسونج" خيار تحديد نسبة الشحن بنسبة 85 بالمائة.

والشيء الآخر الذي يضر بشكل خاص بعمر بطاريات الليثيوم أيون هو ترك الهاتف حتى ينفد الشحن تمامًا.

وبدلاً من ذلك، يجب أن تهدف إلى الحفاظ على مستوى الشحن بين 20-80 في المائة، وفقا لخبير إصلاح الهواتف المتخصص في تجديد الهواتف القديمة.

قد يبدو ذلك صعب التحقيق، ولكن العديد من الهواتف الجديدة توفر خيار تحسين الشحن حتى لا تضع ضغطًا غير ضروري على البطارية.





شحن البطارية المحسّن

قال كيوين شارون، كبير مديري عمليات التجديد في "باك ماركت": "بالنسبة لأجهزة آيقون التي تعمل بنظام آي أو إس 13 والإصدارات الأحدث، انتقل إلى إعدادات آيفون > البطارية > صحة البطارية والشحن، وحدد شحن البطارية المحسّن".

وأضاف: "سيؤدي هذا الإعداد تلقائيًا إلى تقليل تآكل البطارية، مما يؤدي إلى تحسين عمرها الافتراضي"، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".

وتقول "أبل"، إن الميزة تؤخر شحن "آيفون" بنسبة تزيد عن 80%، وذلك باستخدام التعلم الآلي بحيث يتم تنشيط شحن البطارية المحسن في الوقت المناسب.





هواتف أندرويد

وبالنسبة لهواتف "أندرويد"، فيمكن أن تختلف الإعدادات بين الشركات المصنعة المختلفة.

ولكن، كما يوضح شارون، "من خلال الانتقال إلى الإعدادات، ثم تحديد البطارية > استخدام البطارية، يمكنك معرفة صحة البطارية. ثم، ضمن إدارة استخدام البطارية، انقر فوق محسّن للمساعدة تلقائيًا في إطالة عمر البطارية."

وقال شارون إن المشكلة الأخرى التي يمكن أن تلحق الضرر بعمر البطارية بمرور الوقت هي الأوساخ الموجودة في منفذ الشحن.

وأضاف: "الفتات والغبار هي أعداء أجهزتك المحمولة وعمر البطارية. يتراكم الغبار في منافذ الشحن بهاتفك، مما يتسبب في ارتفاع درجة حرارة الجهاز أو توقفه عن الشحن. تنظيف هاتفك بأمان يمكن أن يضمن عدم ارتفاع درجة حرارة البطارية، مما قد يتسبب في أضرار طويلة المدى".





تنظيف منفذ الشحن

ويوصي شارون باستخدام خلة الأسنان وقطعة قماش مبللة لتنظيف منفذ الشحن الخاص بك للتخلص من الغبار الذي قد يؤدي إلى إتلاف الهاتف.

"أول شيء يجب عليك فعله قبل تنظيف هاتفك هو إيقاف تشغيله. ثم قم بتسليط الضوء على جهازك لترى مقدار الغبار الذي تتعامل معه. استخدم قطعة قماش ناعمة ورطبة قليلًا وخالية من الوبر للمسح حول منطقة منفذ الشحن. لإزالة الغبار داخل المنفذ، استخدم عود أسنان، وحركه من جانب إلى آخر، وتأكد من أنك لطيف لأن هذه المنطقة معرضة جدًا للتلف".











كيف تحذف جهات الاتصال المكرره بجهازك بثواني ومايحتاج اي تطبيق تقني بمقطع :كيف تحذف جهات الاتصال المكرره بجهازك بثواني ومايحتاج اي تطبيق pic.twitter.com/YsDLLrRndl October 22, 2023





"عندما يخرج الغبار، امسحه بقطعة قماش وأدخله مرة أخرى باستخدام عود أسنان نظيف".

وقال إنه فيما يخص أجهزة وهواتف آيفون العاملة بنظام ios16 أو أحدث فإنه يعطي إشارة بوجود تكرار في بعض الأسماء.وأضاف أنه في هذه الحالة يكون أمام المستخدم خيار وهو دمج الأسماء المكررة في اسم واحد .نصائح مهمةهناك الكثير من النصائح والحيل المتداولة، لكن قد تكون إحداها مفاجئة بعض الشيء - فإذا كنت ترغب في إطالة عمر البطارية، لا يجب أبدًا أن شحن هاتفك طوال الليل.