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مجموعة stc تُطلق هوية صندوق الاستثمار الجريء

الاتصالات السعودية
شركة الاتصالات
أ أ
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أعلنت مجموعة stc، ممكّن التحول الرقمي، عن إطلاق ذراعها المتخصص في استثمارات رأس المال الجريء tali ventures، الذي يعزز توجهات المجموعة في النمو والابتكار.اضافة اعلان

الاستثمار في الابتكار والشركات الناشئة

 وأوضحت أن صندوق tali ventures يهدف إلى الاستثمار في الابتكار والشركات الناشئة المتوافقة مع إستراتيجية المجموعة، وإيجاد قيمة مضافة من خلال تبني تقنيات ونماذج أعمال جديدة ومبتكرة.
وأضافت أن الصندوق بدأ بالاستثمار في عدة مشاريع ناشئة , أهمها شركة "Nile" المتخصصة في حلول معدات الشبكات، ومنصة "رواء" المتخصصة في مجال إدارة المخزون، ومنصة "نير بي" المتخصصة في حلول المدفوعات الرقمية،
 وتعكس هذه الاستثمارات التزام المجموعة بتحفيز التحول الرقمي من خلال استثمارات إستراتيجية في عدة مجالات وقطاعات تسهم في تحقيق النمو.

 الاستثمار بالمشاريع والتقنيات الواعدة

وأشارت إلى أن إطلاق صندوق "tali ventures" إنجازاً بارزاً يضاف إلى مسيرة المجموعة الحافلة بالنجاحات، ويعكس التوجه في الاستثمار بالمشاريع والتقنيات الواعدة والتي تتميز بفرص نمو في المنطقة والعالم، والتمكين والدعم المستمر لهذا القطاع من خلال التعاون مع العديد من الصناديق العالمية في الاستثمار مثل صندوق "سنابل" و "Prosperity7" في المشاريع الريادية.
وبينت أن صندوق tali ventures يستثمر في المشاريع الناشئة في مراحلها الأولية والمتقدمة حيث يركز على المشاريع في عدة مجالات من بينها الذكاء الاصطناعي، والتقنيات المالية، وتقنية المعلومات والاتصالات، والخدمات السحابية، وإنترنت الأشياء، والأمن السيبراني وغيرها من القطاعات الرقمية الأخرى.

 دعم رواد الأعمال والمشاريع الرقمية

وأكدت أن إطلاق هذا الصندوق يأتي استكمالاً لدور وجهود مجموعة stc في دعم رواد الأعمال والمشاريع الرقمية من خلال توفير عدة مبادرات واستثمارات، مثل inspireU الذي احتضن ودعم أكثر من 100 مشروع ناشئ وخرج 10 دفعات؛ إضافة إلى إسهام صندوقي الاستثمار STV وstc Ventures في الاستثمار بالعديد من المشاريع الناجحة على مستوى المنطقة، ما أسهم في دعم النمو والتنوع الاقتصادي الوطني بما يتوافق مع إستراتيجية stc "تجرأ".

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