مجموعة ابتكارية.. شاومي تكشف عن سلسلة هواتف T13 في الرياض

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أزاحت شركة شاومي، الستار عن أحدث هواتفها من سلسلة 13T خلال حدث إطلاق عالمي في برلين.

تجسد السلسلة، التي بدأتها شاومي أول أمس، الالتزام الراسخ لشركة «شاومي» بتقديم تجارب استثنائية للمستخدمين في مجال التصوير الفوتوغرافي ومشاهدة المحتوى المرئي بجودة عالية، بفضل الأداء المتقدم وعمر البطارية الطويل.

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الكشف عن جهازين في الرياض





استكشاف مميزات السلسلة الجديدة





كاميرات ثلاثية وعدسة عريضة





مصور المحتوى المرئي



وتم الكشف عن الجهازين: Xiaomi 13T Pro و.Xiaomi 13T في حدث كبير في الرياض، بوجود 50 شخصية من صناع المحتوى والمحررين.وأعرب المدير العام لشركة «شاومي» في المملكة جون زانغ، عن سعادتهم بتقديم سلسلة Xiaomi 13T لعملائهم في المملكة وحول العالم.وشدد على أن هذه المجموعة الابتكارية تعكس التزام شاومي بتجاوز حدود التكنولوجيا، وتقديم أداء متميز، وتصميم رائع، وتجربة مستخدم سلسة.وأتيحت الفرصة للضيوف لاستكشاف الميزات المذهلة للسلسلة الجديدة واختبار مجموعة متنوعة من منتجات شاومي الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.وتتميز هذه السلسلة المبتكرة من الهواتف بعدسات Summicron البصرية الاحترافية التي تم تصميمها بالاشتراك مع Leica، مما يسمح للمستخدم بالتقاط صور أصلية بجودة.وتأتي مزوّدة بكاميرات ثلاثية تشمل عدسة بزاوية عريضة بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط لحظات مذهلة، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل للصور الشخصية.ويميز هذه الهواتف أكثر هو تقديمها لستة مرشحات وأربع علامات مائية مبتكرة من Leica، مما يمنح إمكانية تحسين تصوير الفوتوغرافي باستخدام ميزات مخصصة في وضع الاحترافي.وقدمت الشركة لمصوري المحتوى المرئي، هاتف Xiaomi 13T Pro الذي يمكنه تسجيل فيديو بدقة 8K رائعة.وتم تجهيز الكاميرا ذات الزاوية العريضة بدقة 50 ميجابكسل بتقنيات OIS و EIS للحصول على لقطات ثابتة.





تصوير فيديو بدقة 4k



بالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف Xiaomi 13T مع إمكانية تصوير فيديو بدقة 4K ووضع Pro لتحرير الكتابة والموسيقى التصويرية بسهولة.