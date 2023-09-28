الخميس، 13 ربيع الأول 1445 ، 28 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

الإطلاق العالمي كان في برلين..

مجموعة ابتكارية.. شاومي تكشف عن سلسلة هواتف T13 في الرياض

سلسلة هواتف T13
هواتف شاومي الجديدة
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

أزاحت شركة شاومي، الستار عن أحدث هواتفها من سلسلة 13T خلال حدث إطلاق عالمي في برلين.
تجسد السلسلة، التي بدأتها شاومي أول أمس، الالتزام الراسخ لشركة «شاومي» بتقديم تجارب استثنائية للمستخدمين في مجال التصوير الفوتوغرافي ومشاهدة المحتوى المرئي بجودة عالية، بفضل الأداء المتقدم وعمر البطارية الطويل.

اضافة اعلان

الكشف عن جهازين في الرياض

وتم الكشف عن الجهازين: Xiaomi 13T Pro و.Xiaomi 13T في حدث كبير في الرياض، بوجود 50 شخصية من صناع المحتوى والمحررين.
وأعرب المدير العام لشركة «شاومي» في المملكة جون زانغ، عن سعادتهم بتقديم سلسلة Xiaomi 13T لعملائهم في المملكة وحول العالم.
وشدد على أن هذه المجموعة الابتكارية تعكس التزام شاومي بتجاوز حدود التكنولوجيا، وتقديم أداء متميز، وتصميم رائع، وتجربة مستخدم سلسة.


استكشاف مميزات السلسلة الجديدة

وأتيحت الفرصة للضيوف لاستكشاف الميزات المذهلة للسلسلة الجديدة واختبار مجموعة متنوعة من منتجات شاومي الذكية وتقنيات الذكاء الاصطناعي.
وتتميز هذه السلسلة المبتكرة من الهواتف بعدسات Summicron البصرية الاحترافية التي تم تصميمها بالاشتراك مع Leica، مما يسمح للمستخدم بالتقاط صور أصلية بجودة.


كاميرات ثلاثية وعدسة عريضة

وتأتي مزوّدة بكاميرات ثلاثية تشمل عدسة بزاوية عريضة بدقة 50 ميجابكسل لالتقاط لحظات مذهلة، وعدسة تليفوتوغرافية بدقة 50 ميجابكسل للصور الشخصية.
ويميز هذه الهواتف أكثر هو تقديمها لستة مرشحات وأربع علامات مائية مبتكرة من Leica، مما يمنح إمكانية تحسين تصوير الفوتوغرافي باستخدام ميزات مخصصة في وضع الاحترافي.


مصور المحتوى المرئي

وقدمت الشركة لمصوري المحتوى المرئي، هاتف Xiaomi 13T Pro الذي يمكنه تسجيل فيديو بدقة 8K رائعة.
وتم تجهيز الكاميرا ذات الزاوية العريضة بدقة 50 ميجابكسل بتقنيات OIS و EIS للحصول على لقطات ثابتة.


تصوير فيديو بدقة 4k

بالإضافة إلى ذلك، يأتي هاتف Xiaomi 13T مع إمكانية تصوير فيديو بدقة 4K ووضع Pro لتحرير الكتابة والموسيقى التصويرية بسهولة.

اقرأ أيضا

جوجل
9:42 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

الأمن السيبراني يُحذر من ثغرة أمنية خطيرة في جوجل

تطبيق زووم
8:27 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

كيف تحظى بثقة الآخرين عند الظهور عبر تطبيق زووم؟

ايفون 15
4:50 م الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

آبل تعترف بوجود مشكلة في آيفون 15

جوجل كلاود
11:06 ص الأربعاء، 27 سبتمبر 2023

من مرأب السيارات إلى إدارة العالم.. 12 سرًا عن حياة "جوجل"

اقرأ أيضا

احذر.. "واتساب" لن يعمل على هذه الأجهزة بداية من الشهر القادم

أبل تكشف عن تحديث جديد لمعالجة ثغرات أمنية

3 عيوب خطيرة.. تحديث عاجل لنظام iOS على أجهزة آيفون (خطوات تنزيله)

أمازون تستثمر 4 مليارات دولار في "انثروبيك" للذكاء الاصطناعي

تقنية سويسرية جديدة تُحوّل الهواء إلى وقود للطائرات

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

هاتف آيفون 15 برو ماكس
3:58 ص الثلاثاء، 26 سبتمبر 2023

معركة البطارية.. جالاكسي إس 23 ألترا أم آيفون 15 برو ماكس؟ (فيديو)

وكالة ناسا
12:28 م الإثنين، 25 سبتمبر 2023

مهمة مصيرية لسكان الأرض.. تفاصيل الرحلة إلى "أخطر كويكبات" النظام الشمسي

الهواتف الذكية
11:38 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

باستخدام تطبيقات لا تتوقعها.. كيف تعرف هوية المتصل المجهول؟

آيفون 15 - 3
6:10 ص الإثنين، 25 سبتمبر 2023

منها زيادة درجات الحرارة.. 3 مشاكل فنية خطيرة في "آيفون 15"

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

حساب المواطن
12:01 م الخميس، 28 سبتمبر 2023

بشرى من حساب المواطن لمستفيدي الضمان المطور

تراجع البطالة
11:43 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

انخفاض معدل البطالة في المملكة إلى 4.9% خلال الربع الثاني من 2023

أمطار غزيرة على عسير
11:22 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

إنذار أحمر.. “الأرصاد يُحذر من أمطار غزيرة على هذه المناطق لـ 10 مساءً

سلسلة هواتف T13
11:11 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

مجموعة ابتكارية.. شاومي تكشف عن سلسلة هواتف T13 في الرياض

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:00 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

موعد اختبار الرخصة المهنية التخصصي وخطوات التسجيل

ضريبة القيمة المضافة
10:44 ص الخميس، 28 سبتمبر 2023

خدمة اليوم.. 8 خطوات لتعديل تفاصيل تسجيل ضريبة القيمة المضافة