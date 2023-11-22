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مجاناً.. طرح ميزة الدردشة الصوتية في شات جي بي تي للمستخدمين

شات جي بي تي
شات جي بي تي
أ أ
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أكد جريج بروكمان، المؤسس المشارك لشركة OpenAI على منصة X أن المحادثات الصوتية على شات جي بي تي قد بدأت في الظهور لجميع المستخدمين على الهاتف المحمول مجاناً.اضافة اعلان

ميزة مفيدة في شات جي بي تي


 وأضاف أنه عندما قدمت الشركة المحادثات الصوتية لأول مرة، اعترفت بأن القدرة على إنشاء "أصوات اصطناعية واقعية من بضع ثوانٍ فقط من الكلام الحقيقي" تمثل مخاطر جديدة. ويمكن، على سبيل المثال، السماح للجهات الفاعلة السيئة بانتحال شخصية الشخصيات العامة أو أي شخص يريدونه. ونتيجة لذلك، قررت أن الميزة الصوتية في شات جي بي تي ستركز على المحادثات.

وتابع أن الميزة مدعومة بنموذج تحويل النص إلى كلام يمكنه إنشاء "صوت يشبه الإنسان من نص فقط وبضع ثوانٍ من عينة الكلام". وعملت OpenAI مع الممثلين الصوتيين لإنشاء هذه الميزة وقدمت خمسة أصوات مختلفة للاختيار من بينها.

هل يلزم الاشتراك؟


وحتى الآن، ليس من الواضح ما إذا كان يتعين على المستخدمين الاشتراك ليتمكنوا من الوصول إلى الميزة، ولكن كان على المشتركين المدفوعين تمكينها من خلال الانتقال إلى الإعدادات ثم إلى الميزات الجديدة عند طرح الدردشات الصوتية.

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