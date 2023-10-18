مبيعات "آيفون" تسجل 1.8 تريليون دولار

قفزت مبيعات شركة أبل من أجهزة آيفون منذ إطلاق الجيل الأول في العام 2007 بأرقام مهولة.
وبلغت مبيعات الشركة من أول جهاز نحو 100 مليون دولار، وصولاً إلى 205 مليارات دولار في العام 2022.
فيما بلغت مبيعات 9 أشهر من العام الجاري نحو 156 مليار دولار، وفي انتظار مبيعات الربع الأخير من العام الجاري الذي شهد إطلاق الشركة لـ"أيفون 15".
قائمة المبيعاتوفيما يلي قائمة مبيعات آبل منذ إطلاق أولى هواتف آيفون في 2007، وفق صحيفة "البيان" الإمارتية:
2007 - 100مليون دولار
2009- 13 مليار دولار
2011 - 45.5 مليار دولار
2013 - 91.3 مليار دولار
2015 - 155 مليار دولار
2017 - 139.3 مليار دولار
2019 - 142 مليار دولار
2022 - 205 مليارات دولار
الـ 9 أشهر الأولى من 2023 - 156 مليار دولار