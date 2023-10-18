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صحيفة تواصل الالكترونية

مبيعات "آيفون" تسجل 1.8 تريليون دولار

أبل تكشف عن هواتف آيفون اليوم الثلاثاء
هواتف آيفون 15 الجديدة
أ أ
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قفزت مبيعات شركة أبل من أجهزة آيفون منذ إطلاق الجيل الأول في العام 2007 بأرقام مهولة.
وبلغت مبيعات الشركة من أول جهاز نحو 100 مليون دولار، وصولاً إلى 205 مليارات دولار في العام 2022.اضافة اعلان
فيما بلغت مبيعات 9 أشهر من العام الجاري نحو 156 مليار دولار، وفي انتظار مبيعات الربع الأخير من العام الجاري الذي شهد إطلاق الشركة لـ"أيفون 15".

قائمة المبيعات

وفيما يلي قائمة مبيعات آبل منذ إطلاق أولى هواتف آيفون في 2007، وفق صحيفة "البيان" الإمارتية:
2007 - 100مليون دولار
2009- 13 مليار دولار
2011 - 45.5 مليار دولار
2013 - 91.3 مليار دولار
2015 - 155 مليار دولار
2017 - 139.3 مليار دولار
2019 - 142 مليار دولار
2022 - 205 مليارات دولار
الـ 9 أشهر الأولى من 2023 - 156 مليار دولار
 

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