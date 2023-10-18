مبيعات "آيفون" تسجل 1.8 تريليون دولار

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قفزت مبيعات شركة أبل من أجهزة آيفون منذ إطلاق الجيل الأول في العام 2007 بأرقام مهولة.

وبلغت مبيعات الشركة من أول جهاز نحو 100 مليون دولار، وصولاً إلى 205 مليارات دولار في العام 2022. اضافة اعلان

فيما بلغت مبيعات 9 أشهر من العام الجاري نحو 156 مليار دولار، وفي انتظار مبيعات الربع الأخير من العام الجاري الذي شهد إطلاق الشركة لـ"أيفون 15".





قائمة المبيعات



وفيما يلي قائمة مبيعات آبل منذ إطلاق أولى هواتف آيفون في 2007، وفق صحيفة "البيان" الإمارتية:2007 - 100مليون دولار2009- 13 مليار دولار2011 - 45.5 مليار دولار2013 - 91.3 مليار دولار2015 - 155 مليار دولار2017 - 139.3 مليار دولار2019 - 142 مليار دولار2022 - 205 مليارات دولارالـ 9 أشهر الأولى من 2023 - 156 مليار دولار