مايكروسوفت تطلق تحديثات إمكانية الوصول لهذا النوع من مشغلات التحكم

اختصارات الوصول



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مفاتيح التحكم



أطلقت شركة مايكروسوفت تحديثات إمكانية الوصول لمشغلات Xbox على وحدات التحكم وأجهزة الكمبيوتر.ويتضمن ذلك إعادة تعيين مفاتيح لوحة المفاتيح باستخدام وحدات التحكم، واختصارات إمكانية الوصول التى يسهل الوصول إليها، وقسمًا جديدًا فى متجر Microsoft. للتذكير بأن التصميم الشامل يمكن أن يساعد الجميع، وستسمح إحدى الميزات الجديدة لأى شخص بإعداد وحدة تحكم جديدة دون الاضطرار إلى الضغط على زر الزوج على وحدة التحكم.ووفقا لخبراء التقنية، لم يعد إقران وحدة التحكم اللاسلكية يتطلب اتصالًا مباشرًا بوحدة التحكم. "من خلال الأريكة المريحة أو الكرسى المتحرك أو سرير المستشفى وما إلى ذلك، يمكن للاعبين الآن وضع وحدة التحكم الخاصة بهم فى وضع الاقتران باستخدام جهاز تحكم عن بعد لوسائط Xbox أو أمر صوتى للمساعد الرقمى أو وحدة تحكم مقترنة مسبقًا لتوصيل وحدة تحكم جديدة بوحدة التحكم الخاصة بهم."وأعلنت مايكروسوفت أيضًا أن "ما يقرب من 90 مفتاحًا للوحة المفاتيح" سيتم إعادة تعيينها قريبًا على وحدات تحكم Xbox Adaptive ووحدات تحكم Elite Series 2، وتتمثل الفكرة فى تسهيل ممارسة الألعاب التى تدعم إدخال الماوس / لوحة المفاتيح فقط على الأشخاص ذوى الإعاقة. أحد الأمثلة التى تقدمها الشركة هو إعادة برمجة المصد الأيسر إلى Ctrl + C لنسخ النص.بالإضافة إلى ذلك، تعمل الشركة على تبسيط خطوات عرض الخيارات من قائمة إمكانية الوصول إلى Xbox بدءًا من غدا 19 أكتوبر وسيتيح لك Xbox Game Bar على نظام التشغيل Windows الانتقال إلى إعدادات إمكانية الوصول عبر الأدوات.واضافت : "فى أدوات Xbox المحدثة، ستجد كلًا من عناصر التحكم فى إمكانية الوصول المرئية والصوتية لتخصيص تجربة ألعاب الكمبيوتر لديك وفقًا لتفضيلاتك واحتياجاتك". بمجرد إطلاق الميزة، ستصل إلى خيارات إمكانية الوصول عبر زر الإعدادات "لأى من أدوات Xbox الجديدة فى Game Bar".