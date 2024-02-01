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صحيفة تواصل الالكترونية

ماذا قال "زوكربيرج" لأهالي ضحايا "فيسبوك"؟

مارك زوكربيرج
مارك زوكربيرج
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اعتذر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" التي تملك "فيسبوك"، و"إنستجرام"، للعائلات عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال.اضافة اعلان

اعتذار مارك زوكربيرج لضحايا التنمر على "فيسبوك"

وجاء اعتذار مارك في جلسة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي تم بثها على الهواء، حيث قامت لجنة الاستماع بتشغيل مقطع فيديو تحدث فيه الأطفال عن تعرضهم للتنمر على منصات التواصل الاجتماعي.
وتواجد في الجلسة عدد كبير من المدافعين عن سلامة الأطفال والناجين والعائلات الذين حملوا صورًا لضحايا تعرضوا لأضرار بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.

المدافعون عن سلامة الأطفال والناجين وعائلات الأطفال

وشهد الجلسة عدد كبير من المدافعين عن سلامة الأطفال والناجين والعائلات الذين حملوا صورًا لضحايا تعرضوا لأضرار بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.
وأبدى زوكربيرج تعاطفه مع الناجين وأحبائهم الذين حضروا الجلسة، مؤكدًا أن شركته المسؤولة عن "فيسبوك وإنستجرام" ستعمل على منع حدوث المزيد من الأضرار.
وسأل السيناتور الجمهوري جوش هاولي هاولي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" قائلاً له "هل ترغب الآن في الاعتذار للضحايا الذين تضرروا من منتجك؟"

مارك زوكربيرج: "أنا آسف"

ووقف زوكربيرغ، واستدار، وخاطب العائلات قائلا "أنا آسف على كل ما مررتم به جميعًا، لا ينبغي لأحد أن يمر بالأشياء التي عانت منها عائلاتكم، ولهذا السبب نستثمر كثيرًا.
وأضاف، سنواصل بذل الجهود على مستوى الصناعة للتأكد من عدم تعرض أحد للأشياء التي عانت منها عائلاتكم".

الشيوخ الأمريكي يستدعي 5 منصات للتواصل الاجتماعي

جاء ذلك، بعدما استدعى مجلس الشيوخ الرؤساء التنفيذيين لخمس منصات للتواصل الاجتماعي لمناقشة "شركات التكنولوجيا الكبرى وأزمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت".

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