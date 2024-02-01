ماذا قال "زوكربيرج" لأهالي ضحايا "فيسبوك"؟

أ أ

اعتذر مارك زوكربيرج، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" التي تملك "فيسبوك"، و"إنستجرام"، للعائلات عن تأثير وسائل التواصل الاجتماعي على الأطفال. اضافة اعلان





اعتذار مارك زوكربيرج لضحايا التنمر على "فيسبوك"



المدافعون عن سلامة الأطفال والناجين وعائلات الأطفال



مارك زوكربيرج: "أنا آسف"



الشيوخ الأمريكي يستدعي 5 منصات للتواصل الاجتماعي



وجاء اعتذار مارك في جلسة أمام مجلس الشيوخ الأمريكي تم بثها على الهواء، حيث قامت لجنة الاستماع بتشغيل مقطع فيديو تحدث فيه الأطفال عن تعرضهم للتنمر على منصات التواصل الاجتماعي.وتواجد في الجلسة عدد كبير من المدافعين عن سلامة الأطفال والناجين والعائلات الذين حملوا صورًا لضحايا تعرضوا لأضرار بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.وشهد الجلسة عدد كبير من المدافعين عن سلامة الأطفال والناجين والعائلات الذين حملوا صورًا لضحايا تعرضوا لأضرار بسبب وسائل التواصل الاجتماعي.وأبدى زوكربيرج تعاطفه مع الناجين وأحبائهم الذين حضروا الجلسة، مؤكدًا أن شركته المسؤولة عن "فيسبوك وإنستجرام" ستعمل على منع حدوث المزيد من الأضرار.وسأل السيناتور الجمهوري جوش هاولي هاولي، الرئيس التنفيذي لشركة "ميتا" قائلاً له "هل ترغب الآن في الاعتذار للضحايا الذين تضرروا من منتجك؟"ووقف زوكربيرغ، واستدار، وخاطب العائلات قائلا "أنا آسف على كل ما مررتم به جميعًا، لا ينبغي لأحد أن يمر بالأشياء التي عانت منها عائلاتكم، ولهذا السبب نستثمر كثيرًا.وأضاف، سنواصل بذل الجهود على مستوى الصناعة للتأكد من عدم تعرض أحد للأشياء التي عانت منها عائلاتكم".جاء ذلك، بعدما استدعى مجلس الشيوخ الرؤساء التنفيذيين لخمس منصات للتواصل الاجتماعي لمناقشة "شركات التكنولوجيا الكبرى وأزمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت".