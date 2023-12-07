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ماذا سيحصل لك عند استخدام الهاتف لأقل من ساعتين يوميًا؟

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الحد من استخدام الهاتف مفيد للصحة العقلية
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لطالما نصح الخبراء بالتقليل من استخدام الهاتف في حياتنا اليومية التي أصبح يهيمن عليها.
وفي حين أظهرت معظم الأبحاث أن الوقت المفرط أمام الشاشة يمكن أن يكون ضارًا برفاهيتنا، يقول الباحثون إن النتائج التي توصلوا إليها تظهر أن استخدام الهاتف لأوقات قصيرة يمكن أن يكون "مفيدًا".اضافة اعلان

فوائد استخدام الهاتف لساعتين يوميًا

وأظهرت نتائج الدراسة التي أجراها باحثون من جامعة هانيانج في كوريا الجنوبية، أن استخدام الهاتف لساعتين يوميًا قد يقلل من خطر الإصابة بمشكلات الصحة العقلية.
وبينت أن الأشخاص الذين تتراوح أعمارهم بين 13 إلى 18 عامًا ممن استخدموا هواتفهم لمدة تقل عن ساعتين يوميًا، كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب ومشاكل النوم والتوتر والأفكار الانتحارية وإدمان الكحول، مقارنة بأقرانهم الذين لم يستخدموا الهاتف.

استخدام الهاتف لأكثر من أربع ساعات يوميًا

في المقابل، ارتبط استخدام الهاتف لأكثر من أربع ساعات، بخطر الإصابة بهذه المشاكل بنسبة 22%، وفقًا للنتائج التي نشرت في مجلة "بلوس وان".
ونظر الباحثون في بيانات عامي 2017 و2020 من 50 ألف مراهق، من استطلاع على شبكة الإنترنت لسلوك الشباب الكوري، والذي يحتوي على 103 أسئلة حول الصحة البدنية والعقلية.
كما تم إجراء استبيان حول استخدام الهواتف الذكية في عام 2017 ومرة أخرى في عام 2020.
ونظر الباحثون في العلاقة بين استخدام الهاتف والنتائج الصحية، مع مراعاة عوامل أخرى، مثل: العمر والجنس والحالة الاجتماعية والاقتصادية.
ومقارنة بالأشخاص الذين لم يستخدموا الهاتف، كان المراهقون الذين استخدموا هواتفهم لمدة تقل عن ساعتين يوميًا أقل عرضة للتوتر بنسبة 30% وأقل عرضة بنسبة 27% للنوم السيئ.
كما كانوا أقل عرضة للإصابة بالاكتئاب بنسبة 38%، وأقل عرضة للانتحار بنسبة 43%، وأقل عرضة لتعاطي الكحول بنسبة 47%، بحسب ما أورد موقع "روسيا اليوم".
وأكد الباحثون أن التحيز يمكن أن يتسلل إلى الدراسات الاستقصائية، حيث أظهرت الدراسات السابقة أن المراهقين الذين يعانون من صعوبات في التنظيم العاطفي قد يكونون أكثر عرضة للاستخدام المفرط للهواتف الذكية.

تأثير استخدام الهاتف على النتائج الصحية

وتوصلوا إلى أن استخدام الهاتف كان له تأثير سلبي على النتائج الصحية عندما يصل إلى ما بين أربع إلى ست ساعات أو أكثر، مقابل غير المستخدمين.
ويرتبط الاستخدام المتزايد لوسائل التواصل الاجتماعي أيضا بالتعاسة، حيث يقارن الناس أنفسهم وحياتهم بحياة آخرين عبر الإنترنت. وكان لديهم أيضا فرصة أكبر للتوتر والاكتئاب وسوء النوم والانتحار.

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