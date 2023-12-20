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لهذا السبب.. جوجل تدفع 700 مليون دولار لمكافحة الاحتكار الأمريكية

جوجل
شركة جوجل
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وافقت شركة جوجل على دفع 700 مليون دولار، للسماح بمزيد من المنافسة في متجر تطبيقات بلاي، وفقًا لشروط تسوية مكافحة الاحتكار الأمريكية، التي كشف عنها أمس الاثنين في محكمة اتحادية في سان فرانسيسكو.اضافة اعلان

جوجل تدفع 700 مليون دولار

وسيدفع عملاق التكنولوجيا الأمريكية 630 مليون دولار إلى صندوق تسوية للمستهلكين، و70 مليون دولار في صندوق ستستخدمه الدول، وفقًا للتسوية التي لا تزال تتطلب موافقة القاضي النهائية.

دولاران يحصل عليهما مستخدمو جوجل

وقالت التسوية إن المستهلكين المؤهلين، سيحصلون على دولارين على الأقل وقد يحصلون على دفعات إضافية بناء على إنفاقهم على جوجل بلاي من 16 أغسطس 2016 إلى 30 سبتمبر 2023.

رسوم زائدة من جوجل على المستخدمين

وكانت جوجل قد اتهمت بفرض رسوم زائدة على المستهلكين، من خلال فرض قيود غير قانونية على توزيع التطبيقات على أجهزة أندرويد والرسوم غير الضرورية للمعاملات داخل التطبيق، لكنها نفت ارتكاب أي مخالفات.

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