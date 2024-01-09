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لهذا السبب.. أبل تدفع تعويضات بقيمة 500 مليون دولار لعملاء آيفون

هواتف آبل
هواتف آيفون
أ أ
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بدأت عملاق التكنولوجيا الأمريكية شركة "أبل" في دفع تسوية بقيمة 500 مليون دولار لعملاء هواتف آيفون بالولايات المتحدة إثر اتهامات لها بإبطاء الأجهزة عن عمد.اضافة اعلان

أكبر عمليات الاحتيال على المستهلكين في التاريخ

يأني ذلك في إطار ما وصفت بأنها "واحدة من أكبر عمليات الاحتيال على المستهلكين في التاريخ" والتي تكشفت في عام 2017، مما أجبر المستخدمين على شراء طرازات جديدة من هواتف آيفون.
ومن المقرر أن يحصل ثلاثة ملايين مالك لبعض طرازات "آيفون" الذين قدموا الشكوى على حوالي 92 دولارًا لكل طراز متأثر.
ووافقت "أبل" في عام 2020 على تسوية دعوى قضائية جماعية تم رفعها في عام 2017 والتي اتهمت الشركة بإبطاء الهواتف عمدًا مع مرور الوقت، لكن الشركة لم تعترف بارتكاب أي مخالفات. 

عملاء أبل المستفيدون من التسوية

ويمكن لعملاء أبل المقيمين في الولايات المتحدة والذين يمتلكون آيفون 6، 6s، 7، أو SE الاستفادة من التعويضات المالية إذا تأثروا بتحديثات أبل قبل نهاية عام 2017 وقدموا مطالباتهم قبل أكتوبر 2020.
ومن المقرر أن يتلقى المؤهلون مبالغ التسوية هذا الشهر، وقد أبلغ البعض بالفعل أنهم تلقوها، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".
وكان على الأشخاص الذين يأملون في الحصول على التعويضات تقديم شكوى بحلول 6 أكتوبر 2020. 
وقالت الدعوى الجماعية في عام 2018 في كاليفورنيا إن التقارير عن عمليات إيقاف تشغيل آيفون غير المبررة ظهرت لأول مرة في عام 2015 قبل أن ترتفع في خريف العام التالي.

إبطاء الأجهزة عن عمد

وتركزت مخاوف المستخدمين حول حقيقة أن هواتفهم مغلقة على الرغم من أن بطارياتهم كانت مشحونة بأكثر من 30 بالمئة.
وفي ذلك الوقت، قالت شركة أبل في بيان: "لم نفعل أبدًا - ولن نفعل أبدًا - أي شيء لتقصير عمر أي منتج من منتجات أبل عن عمد، أو التقليل من تجربة المستخدم لدفع ترقيات العملاء".
وألقت شركة "أبل" باللوم في المشكلة على البطاريات، زاعمة أن أداءها يتناقص مع تقدم العمر. 
وعبرت هيئة مراقبة المستهلك التي تقوم بتقييم أداء الأجهزة الإلكترونية، عن غضبها بشدة بعد أن وجدت أن قوة المعالجة للطرازات القديمة محدودة بمجرد أن يبدأ عمر البطارية في المعاناة.
كما وافقت الشركة على دفع تسويات في كندا والمملكة المتحدة لنفس المطالبات. 

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