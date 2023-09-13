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لهذا السبب.. آبل تصنع آيفون 15 للمرة الأولى خارج الصين

هواتف آبل
آيفون 15
أ أ
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بدأت شركة أبل، إنتاج هواتفها الذكية "آيفون" لأول مرة خارج الصين، بعد أن اتجهت صوب جارتها الهند.
وعلى الرغم من توفير الكمية الأكبر من هواتف "أيفون 15" الجديد مصنعة في الصين، إلا أن العديد من الأجهزة تم إنتاجها في الهند.اضافة اعلان
وتعتزم الشركة الأمريكية العملاقة بيع الإصدار الجديد من هاتفها الشهير 15" والذي سيتم تصنيعه في الهند، خلال اليوم الأول لطرحه في الأسواق، وذلك للمرة الأولى على الإطلاق، وفقًا لوكالة "بلومبرج".

تغيير في استراتيجية أبل

ويعكس التغيير في استراتيجية "أبل" المعتادة المتمثلة في توفير هواتفها المصنوعة في الصين لأغلب العملاء حول العالم في اليوم الأول للبيع.
وستخرج الأجهزة المصنعة في الهند من مصنع "فوكس كون" في جنوب ولاية تاميل نادو الهندية، وهي خطة أمريكية في إطار توسيع قاعدة مصنعينها لتجنيب أجهزتها أية خلافات مستقبلية مع الصين، قد تؤدي لتضييق الخناق على صناعة "آيفون".

تأخيرات طفيفة في إنتاج آيفون 15 

وبحسب تقرير "بلومبرج"، فإنه من المتوقع أن تحدث تأخيرات طفيفة في إنتاج الهاتف الشهير في الهند بسبب اختناقات لوجستية غير متوقعة.
وتسعى آبل لحل هذه المشاكل في الهند، لضمان انسيابية عمليات التوصيل السريع للأجهزة إلى زبائنها، وهي المشاكل التي حلت أغلبها، بعدما كانت سببًا في تعطيل توصيل أجهزة آيفون 14 للمشتريين، وكانت الأجهزة تحمل بعض من القطع المصنعة في الهند.
وسيكون التوسع في إنتاج الهواتف الذكية في الهند وبصفة خاصة أجهزة آيفون، داعمًا كبيرًا للاقتصاد الهندي، وللاستثمار المتنامي، الذي يشجع عليه ويدفعه رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي، كما سيوفر المزيد من فرص العمل داخل شبه الجزيرة الهندية

مخاوف آبل من الصين

وكانت أنياء ترددت في الآونة الأخيرة عن أن بكين تسعى لتضييق الخناق على أجهزة أبل في الصين، تزامنًا مع إصدار تعليمات لبعض المسؤولين الحكوميين بمنع استخدام آيفون في المؤسسات الحكومية، بدعوى وجود ثغرات أمنية وشبهة تجسس.
الأمر الذي نفته الحكومة الصينية، إذ قالت وزارة الخارجية الصينية اليوم الأربعاء إن الصين لم تفرض حظرًا على شراء أو استخدام هواتف أجنبية، وبصفة خاصة أجهزة أبل "آيفون".
وتابعت المتحدثة باسم الوزارة ماو نينج في إفادة صحفية دورية لدى سؤالها عن التقارير «لم تصدر الصين أي قوانين أو لوائح أو وثائق إرشادية تحظر شراء واستخدام هواتف من أنواع أجنبية مثل هواتف أبل".
وأضافت: "تولي الحكومة الصينية أهمية كبيرة إلى المعلومات والأمن الإلكتروني، وتعامل الشركات المحلية والأجنبية على حد السواء".

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