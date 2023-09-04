لن تتخيل استخداماتها.. سر الدائرة السوداء الغامضة في هاتف "آيفون"!

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لايعرف الكثير من مستخدمي آيفون" حول الدائرة السوداء الغامضة بجوار الكاميرات الموجودة في الجزء الخلفي من أحدث موديلات "آيفون"، وما الهدف منها؟

وتوجد الدائرة في أحدث موديلات آيفون برو"، وبعض موديلات "آيباد برو"، وتتيح بعضًا من أروع التطبيقات والميزات في الجهاز.

والنقطة، المضمنة في مصفوفة الكاميرا، هي في الواقع ماسح ضوئي ليدر (يرمز إلى اكتشاف الضوء والمدى).

وهو يعمل عن طريق استهداف جسم ما بالليزر النبضي وقياس الوقت الذي يستغرقه الضوء للعودة، مما يمكّن "آيفون" أو "آيباد" من "بناء" نموذج ثلاثي الأبعاد للعالم أمامه.





استخدامات تقنية ليدر



صور أفضل



وتم استخدام تقنية ليدر للكشف عن المدن المفقودة في منطقة الأمازون عن طريق "إزالة الغابات رقميًا" والعثور على الأنقاض تحتها.كما يتم استخدامها أيضًا في السيارات ذاتية القيادة "لاستشعار" المسافة إلى المركبات الأخرى، وفق صحيفة "ديلي ميل".ولكن في أجهزة "آيفون"، يتم استخدامها لتمكين التصوير الفوتوغرافي المتقدم وتطبيقات الواقع المعزز التي "تستشعر" مدى بعد الأشياء - والتطبيقات التي يمكنها قياس طول شخص ما تلقائيًا على سبيل المثال.تقول شركة "آبل: " يقيس الماسح الضوئي ليدر المسافة إلى الأشياء المحيطة على مسافة تصل إلى 5 أمتار، ويعمل في الداخل والخارج، ويعمل على مستوى الفوتون بسرعات نانو ثانية".وهو يمكّن تطبيقات مثل تطبيق القياس الخاص بـ آبل من قياس الأطوال والعروض والمساحة بدقة متناهية- وحتى قياس ارتفاع الأشخاص باستخدام مستشعر ليدر.ويأتي التطبيق أيضًا مزودًا بعرض المسطرة للحصول على قياسات أكثر دقة ويسمح للمستخدمين بحفظ قائمة بجميع القياسات، كاملة مع لقطات الشاشة لاستخدامها في المستقبل.وتساعد هذه التقنية أيضًا الكاميرا في طرازات برو على التقاط صور أفضل، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتسمح للتركيز التلقائي بالعمل بشكل أسرع.هناك أيضًا العديد من التطبيقات التي تستفيد من هذه التقنية: بوليكام هو ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد يبني بسرعة نماذج افتراضية للكائنات والمساحات ثلاثية الأبعاد باستخدام مستشعر ليدر، ويمكن استخدامه لالتقاط كائنات ثلاثية الأبعاد للمتعة أو لتخطيط الغرفة.وتتيح هذه التقنية أيضًا تطبيقات الواقع المعزز حيث تتفاعل الكائنات الافتراضية مع العالم "الحقيقي".وتقول "آبل" إن ليدر يمكّن التطبيقات من "جعل المحتوى الافتراضي يتفاعل مع البيئة المادية بشكل واقعي، على سبيل المثال، من خلال قذف كرة افتراضية على جدار في العالم الحقيقي وجعل الكرة تتبع قوانين الفيزياء".