الثلاثاء، 20 صفر 1445 ، 05 سبتمبر 2023

أعلن معنا

اتصل بنا

صحيفة تواصل الالكترونية

آخر الأخبار

لطلاب الجامعات.. 5 نصائح أساسية لتهيئة نفسك لسوق العمل؟ ا

المملكة تشارك في مؤتمر عالمي عن مكافحة الفساد في فيينا ا

في هذه الدولة.. مكافأة للأزواج إذا كان عمر العروس أقل من 25 عامًا ا

لن تتخيل استخداماتها.. سر الدائرة السوداء الغامضة في هاتف "آيفون"!

آيفون
كاميرا آيفون
أ أ
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

لايعرف الكثير من مستخدمي آيفون" حول الدائرة السوداء الغامضة بجوار الكاميرات الموجودة في الجزء الخلفي من أحدث موديلات "آيفون"، وما الهدف منها؟
وتوجد الدائرة في أحدث موديلات آيفون برو"، وبعض موديلات "آيباد برو"، وتتيح بعضًا من أروع التطبيقات والميزات في الجهاز.
والنقطة، المضمنة في مصفوفة الكاميرا، هي في الواقع ماسح ضوئي ليدر (يرمز إلى اكتشاف الضوء والمدى).
وهو يعمل عن طريق استهداف جسم ما بالليزر النبضي وقياس الوقت الذي يستغرقه الضوء للعودة، مما يمكّن "آيفون" أو "آيباد" من "بناء" نموذج ثلاثي الأبعاد للعالم أمامه.

استخدامات تقنية ليدر

وتم استخدام تقنية ليدر للكشف عن المدن المفقودة في منطقة الأمازون عن طريق "إزالة الغابات رقميًا" والعثور على الأنقاض تحتها.
كما يتم استخدامها أيضًا في السيارات ذاتية القيادة "لاستشعار" المسافة إلى المركبات الأخرى، وفق صحيفة "ديلي ميل".
ولكن في أجهزة "آيفون"، يتم استخدامها لتمكين التصوير الفوتوغرافي المتقدم وتطبيقات الواقع المعزز التي "تستشعر" مدى بعد الأشياء - والتطبيقات التي يمكنها قياس طول شخص ما تلقائيًا على سبيل المثال.
تقول شركة "آبل: " يقيس الماسح الضوئي ليدر المسافة إلى الأشياء المحيطة على مسافة تصل إلى 5 أمتار، ويعمل في الداخل والخارج، ويعمل على مستوى الفوتون بسرعات نانو ثانية".
وهو يمكّن تطبيقات مثل تطبيق القياس الخاص بـ آبل من قياس الأطوال والعروض والمساحة بدقة متناهية- وحتى قياس ارتفاع الأشخاص باستخدام مستشعر ليدر.
ويأتي التطبيق أيضًا مزودًا بعرض المسطرة للحصول على قياسات أكثر دقة ويسمح للمستخدمين بحفظ قائمة بجميع القياسات، كاملة مع لقطات الشاشة لاستخدامها في المستقبل.

صور أفضل

وتساعد هذه التقنية أيضًا الكاميرا في طرازات برو على التقاط صور أفضل، خاصة في ظروف الإضاءة المنخفضة، وتسمح للتركيز التلقائي بالعمل بشكل أسرع.
هناك أيضًا العديد من التطبيقات التي تستفيد من هذه التقنية: بوليكام هو ماسح ضوئي ثلاثي الأبعاد يبني بسرعة نماذج افتراضية للكائنات والمساحات ثلاثية الأبعاد باستخدام مستشعر ليدر، ويمكن استخدامه لالتقاط كائنات ثلاثية الأبعاد للمتعة أو لتخطيط الغرفة.
وتتيح هذه التقنية أيضًا تطبيقات الواقع المعزز حيث تتفاعل الكائنات الافتراضية مع العالم "الحقيقي".
وتقول "آبل" إن ليدر يمكّن التطبيقات من "جعل المحتوى الافتراضي يتفاعل مع البيئة المادية بشكل واقعي، على سبيل المثال، من خلال قذف كرة افتراضية على جدار في العالم الحقيقي وجعل الكرة تتبع قوانين الفيزياء".

اقرأ أيضا

حرارة الصيف أنجبت شعراء في حب غريمه

"جوجل" تكشف عن إضافة خاصية التصوير الليلي إلى الفيديو في هذا التوقيت

خطوة مفاجئة من يوتيوب تجاه أصحاب المحتوى الطبي

ميزة معرفة من زار ملفك الشخصي وصلت إلى منصة إكس.. ولكن!

اغلقها فورا .. ميزة في سناب شات تعرض خصوصيتك للخطر

كلمات البحث
Share Copy Link WhatsApp Telegram x Twitter Facebook

اقرأ أيضا

الكوكب التاسع
4:04 م الأحد، 03 سبتمبر 2023

العلماء يكشفون عن كوكب شبيه بالأرض "مختبئًا" داخل نظامنا الشمسي

ميتا
2:27 ص الأحد، 03 سبتمبر 2023

ميتا تضيف خيار الاشتراك المدفوع إلى فيسبوك وإنستغرام.. ماذا عن الإعلانات؟

واتساب
6:45 م السبت، 02 سبتمبر 2023

22 مليون مستخدم لـ "واتساب" في المملكة.. وهذه نسب التطبيقات المنافسة

شركة أبل
11:22 م الجمعة، 01 سبتمبر 2023

سهم "أبل" يحقق أطول سلسلة مكاسب خلال 17 شهرا

icon

الأكثر قراءة

لحظة بلحظة

هيئة تقويم التعليم والتدريب
11:12 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بشرى لهؤلاء.. يمكنكم التسجيل في اختبار الرخصة المهنية بهذه الخطوات

أهم 10
10:10 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

10 أخبار لاتفوتك هذا الصباح.. شقق سكنية بـ "القسط الميسر" ومصير الدعم الإضافي في حساب المواطن

الضمان الاجتماعي المطور
10:02 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

تعرف على موعد صرف الضمان الاجتماعي والفئات المستحقة له

زلزال
9:20 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

بيان من سفارة المملكة في اليابان عقب الزلزال الأخير

التأمين على سيارتك
8:59 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

الثالثة مفاجأة.. 5 معلومات إذا أخفيت إحداها يسقط التأمين على سيارتك

حساب المواطن
8:03 ص الثلاثاء، 05 سبتمبر 2023

قبل أيام من صرف الدفعة 70.. حساب المواطن يكشف مصير الدعم الإضافي