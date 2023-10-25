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صحيفة تواصل الالكترونية

لمن يستخدم تطبيق تيك توك ولديه حسابات مهمة.. شاهد المقطع

تيك توك
تيك توك
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وجه الخبير التقني سالم الحربي نصيحة مهمة لمن لديه حساب في تطبيق تيك توك، وتعرض لإنذار أو انتهاك بسبب المحتوى.

مقاطع تيك توك

وقال الحربي، في مقطع فيديو نشره عبر حسابه في منصة إكس "تويتر سابقا": "في هذه الحالة لا تحذف هذه المقاطع، أبدا وعليك بتقديم استئناف ليتم مراجعة هذه المقاطع".اضافة اعلان
وتابع سالم الحربي: "في حالة حذف المقاطع، وتم مراجعة حسابك وحذفه، ففي هذه الحالة لن تستطيع استعادة حسابك، وهذه معلومات مؤكدة من موظفي تيك توك".

وكانت منصة "تيك توك" قد أقدمت على حذف أكثر من 500 ألف مقطع فيديو وأغلقت ثمانية آلاف بث مباشر مرتبطة بما يدور حاليا في فلسطين.

تيك توك تحذف 500 ألف فيديو:

يأتي هذا بعد أيام من تحذير الاتحاد الأوروبي الذي ذكّر الشركة بالتزامها محاربة المحتوى غير القانوني، بحسب ادعائه.

وأوضحت المنصة في مدونتها اليوم الأحد أنه منذ 7 أكتوبر قمنا بحذف أكثر من 500 ألف مقطع فيديو وأغلقنا ثمانية آلاف بث مباشر في المنطقة المتضررة، لانتهاك قواعدنا.

يذكر أن بروكسل ذكّرت الخميس الماضي شبكة التواصل الاجتماعي الصينية التي تحظى بشعبية كبيرة بين الشباب، بالتزامها محاربة "المحتوى غير القانوني" و"المعلومات الكاذبة"، تطبيقا لقانون الخدمات الرقمية الجديد للاتحاد الأوروبي.

وكتب مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تييري بروتون في رسالة إلى رئيس "تيك توك" شو زي تشو "لديكم التزام خاص بالحماية من المحتوى العنيف ... الذي يبدو أنه ينتشر على نطاق واسع على منصتكم دون أي إجراءات أمنية معينة".

وتابعت "تيك توك" في مدوّنتها "حشدنا على الفور موارد مهمة لتنفيذ سياساتنا ضد العنف، بما فيها مركز قيادة يجمع أعضاء رئيسيين في فريقنا العالمي المؤلف من 40 ألف متخصص في مجال الأمن".


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