لمنع انبعاثات الضوء الأزرق من هاتفك.. عليك بهذا الأمر قبل النوم

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لطالما حذرت الدراسات من استخدام الهواتف الذكية قبل الذهاب إلى الفراش لتفادي الأرق والنوم السيء.

إذ يمكن للضوء الاصطناعي الأزرق المنبعث من شاشات الهاتف أن يعطل ساعات الجسم البيولوجية، حسبما توصلت دراسة أجرتها جامعة هارفارد في عام 2014، مما يزيد من صعوبة النوم. اضافة اعلان





استخدام الهواتف الذكية قبل النوم



وضع التركيز على النوم



وضع وقت النوم



وضع أصوات النوم السري



إطفاء الضوء الأزرق



الوضع الداكن



ووجدت دراسة أجريت في المملكة عام 2019 بين الطاقم الطبي أن 92.4% من الأشخاص يستخدمون الهواتف الذكية قبل النوم مباشرة، وأن الذين يفعلون ذلك أكثر عرضة بمرتين للنوم بشكل سيئ.وأشارت الأبحاث السابقة أيضًا إلى أن تصفح وسائل التواصل الاجتماعي طوال اليوم يجعل الشخص أكثر عرضة لاضطراب النوم، مع احتمال أن ينام الأشخاص الذين يستخدمون "فيسبوك" بكثافة ثلاث مرات بشكل سيء، وفقًا لدراسة أجرتها جامعة بيتسبرج عام 2016.لكن الهواتف باتت اليوم مزودة بمجموعة متنوعة من الأدوات للمساعدة في الحد من تأثيرات الضوء الأزرق والضغط الناتج عن وسائل التواصل الاجتماعي وإغراء البث التلفزيوني، وفقًا لصحيفة "ديلي ميل".وتقدم كل من "آبل" و"أندرويد"، أدوات تساعد على النوم بشكل أفضل من خلال جدولة وقت النوم وإزالة عوامل التشتيت، ومن بينها الإشعارات والمكالمات الهاتفية.وطرحت "آبل"، وضع التركيز على النوم في تطبيق "هيلث"، والذي يساعد على النوم بشكل أفضل من خلال جدولة مواعيد نوم منتظمة (يمكنك تغيير هذا بحيث يكون هناك وقت نوم مختلف في عطلة نهاية الأسبوع).لإعداد "التركيز أثناء النوم"، انتقل إلى "الإعدادات" > "التركيز"، ثم اضغط على "النوم".يمكنك بعد ذلك اختيار الإشعارات التي تريد إسكاتها (يمكنك اختيار جهات اتصال معينة لتظل قادرة على مراسلتك، حتى تتمكن من تلقي الرسائل من أفراد أسرتك المقربين، على سبيل المثال، ولكن ليس من العمل).يمكن لمستخدمي "آندرويد" العثور على وظائف أكبر في وضع وقت النوم، والذي يوفر خيارات لإسكات الهاتف وحتى تغيير الشاشة إلى اللونين الأسود والأبيض لتقليل تشتيت الانتباه.ويمكن أيضًا تشغيل ميزة "عدم الإزعاج" مما يعني أنه لا يمكن الوصول إليك إلا جهات الاتصال المميزة بنجمة والمتصلين المتكررين.ويمكن العثور على وضع وقت النوم في الإعدادات > الرفاهية الرقمية > وضع وقت النوم - يمكنك جدولته للتنشيط في نفس الوقت كل يوم، أو عندما تقوم بشحن الهاتف بعد الساعة 9 مساءً.من القائمة، انتقل إلى "خيارات الشاشة" لتغيير شاشة هاتفك إلى اللون الأبيض والأسود، وتعتيم خلفية الشاشة وإيقاف تشغيل عرض الساعة "التشغيل دائمًا" في هاتفكويمكن أن يوفر وضع وقت النوم أيضًا معلومات حول استخدام تطبيقك في وقت النوم، بالإضافة إلى استخدام مستشعرات الهاتف لقياس نومك (من خلال اكتشاف الحركة والاستماع للشخير).ويمكن لمستخدمي "آيفون" استخدم وضع أصوات النوم السري. إذ أنه بالنسبة للعديد من الأشخاص، تعد أصوات الضوضاء البيضاء أو الأمواج هي الطريقة المثالية للنوم - ويمكن لجهاز "آيفون" مساعدتك على النوم دون الحاجة إلى أي تطبيقات إضافية.ما عليك سوى الانتقال إلى الإعدادات > إمكانية الوصول > الصوت/المرئي > أصوات الخلفية. ستجد هناك قائمة تتضمن الضوضاء المتوازنة والضوضاء الساطعة والمطر والمحيط والتيار، والتي يمكنك تشغيلها يدويًا عندما تحتاج إلى النوم.خلال النهار، يعمل الضوء ذو الأطوال الموجية الزرقاء (بما في ذلك شاشات الإلكترون والأضواء الموفرة للطاقة) على تعزيز الانتباه وأوقات رد الفعل والمزاج.ولكن في الليل، يمكن للضوء الأزرق أن يعرقل "ساعة جسمك البيولوجية" أو إيقاعك اليومي، وفقًا لأبحاث جامعة هارفارد - مما يؤدي إلى انخفاض جودة النوم.ويحذر باحثون من جامعة هارفارد من أن الضوء الأزرق مرتبط أيضًا بالسمنة والسرطان وأمراض القلب.ويوفر كل من "آندرويد" و"آيفون" خيار "تدفئة" الضوء المنبعث من شاشة هاتفك في الساعات التي تسبق النوم.لتنشيط "المناوية الليلية" على "آيفون" ، انتقل إلى الإعدادات > العرض والسطوع، وقم بالتمرير لأسفل إلى (المناوبة الليلية) وقم بتشغيل التبديل. ويمكنك إما جدولته كل يوم أو اختيار تشغيله يدويًا.ويمكنك أيضًا تشغيله مباشرة من مركز التحكم: اضغط على أيقونة التحكم في السطوع، ثم اضغط على أيقونة السطوع لتشغيل المناوبة الليلية أو إيقاف تشغيله.ويمكنك العثور على وظيفة مماثلة على هواتف آندرويد ضمن الإعدادات > العرض > الإضاءة الليلية.ويمكنك إما جدولة شاشة هاتفك للانتقال نحو الضوء الكهرماني، أو تشغيلها يدويًا: يمكنك أيضًا تعيين وقت انتهاء بحيث يختفي عندما تكون مستعدًا للاستيقاظ.قد يكون الضوء الساطع المنبعث من شاشة هاتفك مزعجًا للغاية في وقت متأخر من الليل، خاصة إذا تلقيت إشعارًا يجعل شاشة هاتفك تضيء في غرفة مظلمة.ويمكنك جدولة تشغيل الوضع الداكن، وتحويل هاتفك إلى شاشة سوداء لجعل القراءة أكثر راحة في الغرف المظلمة.على آيفون، انتقل إلى الإعدادات > العرض والسطوع وحدد تلقائي لتشغيله في ساعات المساء.