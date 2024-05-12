لمنع الحوادث بسبب النعاس.. طالب يبتكر برنامجًا لقياس مدة إغلاق جفن العين

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طور طالب بالكلية التقنية في الأحساء، برنامجًا لقياس مدة إغلاق جفن العين لمنع الحوادث التي تسبب النعاس.

وقال الطالب لفضائية "الإخبارية"، خلال مشاركته في معرض "مبتكرون 2024م" إن البرنامج يقرأ تعبير الوجه، ويعطي تنبيهًا لمنع الحوادث الناجمة عن النعاس أثناء القيادة.

وأضاف: "هذا نموذج أولي يتضمن تطويرات كبيرة تشمل إضافة التدخين، إمساك الجوال، وإرسالها إلى المستقبل الرئيس"، لافتًا إلى استخدامه في حافلات المدارس، وشاحنات نقل الغاز.

علاوة على ذلك، أشار الطالب إلى استخدامات كبيرة لهذه التقنية في مجال الذكاء الاصطناعي.





كثرة الحوادث بسبب النعاس أثناء القيادة



وأجرى الطالب تجربة عملية، قام خلالها بتغميض عينه، حيث أعطاه الجهاز تنبيهًا بذلك. موضحًا أن كثرة الحوادث ترجع إلى النعاس أثناء القيادة.وكشف عن الصعوبات هي بعض المكتبات وتنزيلها بعض الأكواد، فضلاً عن كونه لا يمتلك الخبرة الكبيرة في هذا المجال لإنجاز المشروع بسرعة كبيرة.وينظم المعرض تحت عنوان: "إلهام وابتكار"، والذي يستهدف متدربي ومتدربات المعاهد الثانوية الصناعية، والكليات التقنية، ومنشآت التدريب الأهلي، ومعاهد الشركات الإستراتيجية بالمنطقة الشرقية.