لمنافسة "يوتيوب".. "تيك توك" تسمح بالفيديوهات الطويلة

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أعلنت منصة "تيك توك" لمقاطع الفيديو القصيرة، عن استعدادها لدخول مجال مقاطع الفيديو الطويلة ومنافسة منصة "يوتيوب".

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"تيك توك" تنافس "يوتيوب" بفيديوهات مدتها 30 دقيقة



مراحل رفع زمن فيديوهات "تيك توك"



الحد الزمني الجديد يفتح الباب لمحتوى مختلف



القضاء على ظاهرة تقسيم الحلقات إلى أجزاء



وتختبر "تيك توك" قدرة المستخدمين على تحميل مقاطع فيديو تصل مدتها إلى 30 دقيقة، مما يشير إلى تحرك كبير بعيدًا عن تنسيق الفيديو القصير الذي تسبب في شهرتها.وتعود شعبية تيك توك في البداية بفضل تنسيق الفيديو القصير، وفي حال طرحت المنصة الصينية حد التحميل الجديد، فإنها تكون قد ابتعدت جدًا عن الحد الأقصى لوقت الفيديو البالغ قدره 15 ثانية.ورفعت المنصة الحد في البداية من 15 ثانية إلى 60 ثانية، ومن ثم وسعت الحد لاحقًا إلى 180 ثانية، وأعادت توسيع الحد مرة أخرى إلى 600 ثانية.وبدأت تيك توك باختبار حد تحميل الفيديو لمدة تصل إلى 15 دقيقة قبل بضعة أشهر.ويضع هذا التغيير المنصة الصينية في منافسة مباشرة مع يوتيوب، وتشير هذه الخطوة إلى أنها تريد جذب منشئي مقاطع الفيديو الطويلة الذين ينشرون المحتوى عادة عبر يوتيوب.ويمنح الحد الزمني الجديد المستخدمين المبدعين مزيدًا من الوقت والمرونة عند مشاركة مواضيعهم في المنصة.ويفتح الحد الجديد البالغ قدره 30 دقيقة الباب أمام نوع جديد من المحتوى لم يكن ممكنًا مع الحدود الزمنية السابقة، وهو القدرة على تحميل حلقات كاملة من البرامج المتلفزة.ولن تضطر الشبكات بعد الآن إلى تقسيم الحلقة الواحدة إلى أجزاء متعددة، ويمكنها بدلاً من ذلك نشر حلقات كاملة في مقطع فيديو واحد عبر تيك توك، وتختبر المنصة وضع ملء الشاشة الأفقي في بعض المناطق.يذكر أن المنصة الصينية طرحت ميزة في العام الماضي، تتيح مشاهدة مقاطع الفيديو بسرعة عن طريق الضغط باستمرار على الجانب الأيمن من الفيديو.