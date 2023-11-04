لمساعدة منشئي المحتوى.. ميتا تضيف مجموعة من الأدوات والترقيات الجديدة

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أضافت شركة ميتا مجموعة من الأدوات والترقيات الجديدة لمساعدة منشئي المحتوى في الحصول على المزيد من المعلومات حول أداء المحتوى.





دعم منشئي المحتوى اضافة اعلان



مزايا جديدة



وأوضحت الشركة، في بيان لها: "أنها تتطلع إلى جذب المزيد من المبدعين، خاصة بالنسبة لمحتوى Reels، إذ تقدم ميتا زيادة في الوصول بصفتها مكافأة للنشر ، حيث تضيف الشركة خيار اختبار A/B الجديد لمنشئي Reels، وذلك لكي تتمكن من تجربة الأساليب الفضلى للمحتوى".وتابعت الشركة : "يعد اختبار A/B واحدا من أساليب التسويق والنشر الشائعة إذ تعدل عناصر من المحتوى لمعرفة أي منها يؤدي إلى المزيد من التفاعل، ويستطيع منشئو Reels كتابة أربعة تسميات توضيحية مع صور مصغرة مختلفة لمقطع فيديو واحد في الاختبار".ويعرض النظام بعد ذلك كل إصدار على مجموعة فرعية منفصلة من الجمهور لمدة 30 دقيقة ، ويحدد الإصدار الفائز في نهاية فترة الاختبار عبر حصوله على العدد الأكبر من مرات التشغيل، ويعرض الإصدار ذو الأداء الأفضل لعدد أكبر من المستخدمين خارج مجموعة الاختبار الأولية تلك ، ويظهر هذا الإصدار الفائز في حساب منشئ المحتوى ما لم يغيره".وأشارت الشركة، إلى أن هذه الميزة تتاح في الوقت الحالي عبر الهواتف المحمولة، مشيرة إلى أنها قد توفر مستقبلا أدوات الذكاء الاصطناعي لإنشاء التسميات التوضيحية والصور المصغرة.ويمنحك الاختبار بعض البيانات المفيدة حول الاستجابة الأولية لعناصر محددة، كما يمكنك أيضا رؤية النتائج الكاملة للاختبار، وذلك لكي تتمكن من التعلم مما نجح وما لم ينجح.وتعد هذه بمنزلة طريقة جيدة لمساعدة منشئي Reels في تحقيق القدر الأقصى من الأداء، وذلك من خلال توفير رؤية مباشرة لكل تجربة، التي توجه بعد ذلك أسلوبك في المنشورات المستقبلية.في سياق متصل، أضافت ميتا طريقة جديدة لإنشاء Reels من مقاطع الفيديو الموجودة، إذ يمكن لصناع المحتوى تحديد محتواه بصفته مصدر عند إنشاء Reels، الأمر الذي يسمح له بالاختيار من مقاطع الفيديو الموجودة لديه ، ويمكنه بعد ذلك قص المقاطع وتحريرها بتنسيق Reels، مما يوفر طريقة أخرى لإنشاء مقاطع Reels.