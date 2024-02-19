لمدمني وسائل التواصل الاجتماعي.. 4 خطوات للتخلص من "دماغ الفشار"

أ أ

قال خبراء، إن الشعور بالإرهاق بسبب وتيرة الوسائط الرقمية المتواصلة وصعوبة التركيز على مهمة أو فكرة واحدة، هو علامة على ما يعرف بـ "دماغ الفشار".





دماغ الفشار



منصات التواصل والدوبامين



التحفيز الرقمي وأداء الدماغ



التخلص من "دماغ الفشار"



وقال عالم النفس السريري، الدكتور دانيال جليزر لصحيفة "مترو": "يشير دماغ الفشار إلى ميل انتباهنا وتركيزنا إلى القفز بسرعة من شيء إلى آخر، مثل فرقعة حبات الذرة".و"دماغ الفشار" هو مصطلح صاغه في عام 2011 الباحث بجامعة واشنطن ديفيد ليفي، لكن خبراء الصحة العقلية كشفوا عن طرق جديدة لمكافحة هذه الظاهرة مع الانغماس أكثر في استخدام المنصات الرقمية.ووجدت دراسة، أن 62.3 بالمئة من سكان العالم يستخدمون وسائل التواصل الاجتماعي، حيث بلغ متوسط الاستخدام اليومي في الشهر الماضي ساعتين و23 دقيقة.وقالت عالمة النفس، دانييل هيج لموقع "جلامور"، إن التصفح بشكل مفرط عبر المشاركات والتنبيهات والمشاركة والإعلانات الجديدة يؤدي إلى إطلاق كمية صغيرة من الدوبامين الذي يكافئ الدماغ ويغذي الدورة.وأوضحت: "بمرور الوقت، يمكن أن يؤدي هذا الطلب المستمر على الاهتمام والتبديل السريع بين المهام إلى الشعور بالأرق العقلي أو "القفز" في الدماغ أثناء نضاله للحفاظ على التركيز على أي مهمة واحدة لفترة طويلة".وتوصلت الأبحاث التي أجرتها جامعة كاليفورنيا في إيرفين إلى أن متوسط فترة الانتباه على أي شاشة قبل التحول إلى شيء آخر انخفض من 2.5 دقيقة في عام 2004 إلى 75 ثانية في عام 2012 إلى 47 ثانية في الوقت الحاضر.قال جليزر: "تبدو بعض الجوانب الرئيسية للتطبيقات الشائعة مناسبة بشكل فريد لتشتيت التركيز - مثل جداول المكافآت المتغيرة، والجرعات الصغيرة من الدوبامين، والتصميمات الإدمانية المحسّنة لتحقيق أقصى قدر من المشاركة على حساب الرفاهية".ويؤثر التحفيز الرقمي المستمر على أداء الدماغ، وفقُا للأبحاث التي تشير إلى أن المسارات العصبية في الدماغ "يتم إعادة توجيهها أو تكييفها لاستيعاب متطلبات المهام المتعددة والمعالجة السريعة للمعلومات"، كما تقول هيج، الأمر الذي قد يأتي على حساب القدرة على "التفاعل بعمق ومدروس مع المحتوى، مما قد يؤثر على التعلم". والذاكرة والتنظيم العاطفي مع مرور الوقت .وحذرت من أن "دماغ الفشار" يمكن أن يؤثر سلبًا على التفاعلات الاجتماعية والصبر والرفاهية العاطفية والإنتاجية مع زيادة القلق واحتمال الإرهاق .وفيما يلي بعض الاقتراحات التي قدمها هيج وجليزر للتخلص من "دماغ الفشار":قم بالحد من استخدام التكنولوجيا في أوقات معينة، واخضع لعمليات التخلص من السموم الرقمية للسماح للدماغ بالراحة وإعادة الشحن.شارك في الأنشطة الخالية من الشاشة، مثل التأمل والاستمتاع بالطبيعة وممارسة الرياضة والقراءة والإبداع الفني.تأكد من التوقف مؤقتًا للتركيز على مهمة واحدة لتدريب عقلك على عدم القيام بمهام متعددة طوال الوقت.احذف التطبيقات بشكل دوري لمحاولة استعادة السيطرة على استخدام الوسائط الاجتماعية.