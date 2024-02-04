لراحة يدك.. مخترع يطور مظلة طائرة تتبعك أثناء المطر

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استطاع مخترع أن يطور مظلة طائرة تتبع المستخدم أثناء المطر دون أن يكون بحاجة إلى رفعها بيده طوال الوقت.

وتتضمن الأداة محلية الصنع مظلة صفراء متاحة ومكونات مطبوعة ثلاثية الأبعاد مع مراوح في النهاية. ويتعين على المستخدم التحكم في المظلة باستخدام جهاز تحكم عن بعد لضمان بقائها فوق الرأس. اضافة اعلان



ويتعين على المستخدم التحكم في المظلة باستخدام جهاز تحكم عن بعد لضمان بقائها فوق الرأس.



ومع ذلك، يخطط المخترع الآن لإنشاء نسخة أفضل يمكنها تتبع الشخص الموجود تحته ومتابعته بشكل مستقل.





أول مظلة طائرة



تجارب عمل المظلة الطائرة



تحمل ظروف أكثر قسوة



وقال المهندس صاحب الاختراع في قناة "I Build Stuff" على "يوتيوب". "لم تتغير المظلات حقًا منذ 4000 عام، والتصميم الأساسي هو نفسه تمامًا".وأضاف: "ولكننا في عام 2024، ولا ينبغي لي حتى أن أحمل مظلتي، لذلك سأقوم اليوم بصنع أول مظلة تطير - أعني، ما الخطأ الذي يمكن أن يحدث؟".وذكر المهندس الشاب، أنه جرت محاولات أخرى لصنع مظلة طائرة في الماضي، لكنهم أخطأوا إلى حد كبير لأن المراوح كانت في المكان الخطأ - متصلة بالمقبض أو فوق المظلة، مما لا يترك مساحة لتدفق الهواء.لذلك، بالنسبة لمظلته الطائرة، قام بربط المراوح بحيث تبرز من جوانب المظلة.ويتكون من إطار مركزي على شكل X مكون من أربعة أذرع مصنوعة من ألياف الكربون، وهي قوية وخفيفة في نفس الوقت.ويحتوي كل ذراع على مروحة ومحرك في النهاية، مما يجعل الأداة تبدو وكأنها تقاطع بين مظلة وطائرة بدون طيار.تم تصميم العديد من عناصر الجهاز على منصة البرمجيات Onshape قبل طباعتها ثلاثية الأبعاد وتسليمها إلى منزل المهندس المخترع.واستغرق بناء الجهاز "أشهرًا" وتضمن انتكاسة كبيرة بسبب سوء لحام الأسلاك، لكنه في النهاية كان جاهزًا للتشغيل التجريبي.وأظهر الفيديو أن المظلة الطائرة كانت ناجحة في البداية، لكنها تعثرت في الجولة الثانية مع أدنى عاصفة من الرياح.وفي اختبار آخر في اليوم التالي، بدأت المظلة الطائرة تهتز بعنف شديد قبل أن تسقط على الأرض، على الرغم من أن الطقس لم لم يكن ممطرًا.لكن جرى إصلاح الجهاز ليكون "أكثر استقرارًا من ذي قبل"، إلا أنه لم يتم إثبات ما إذا كان يطير بالفعل أثناء هطول أمطار غزيرة بشكل جدي بعد.ويقول المخترع: "هذا الشيء يحميني في الواقع من المطر، لم تكن السماء تمطر بهذه الشدة، لكنني أعتقد أن هذا الشيء يمكنه تحمل ظروف أكثر قسوة، ولكن ربما ليس رياحًا أقوى".وعلى الرغم من أنه يتعين عليه التحكم في المظلة لإبقائها فوق رأسه أثناء تحركه، إلا أن المبتكر يخطط الآن لبناء نسخة أخرى "مستقلة" يمكنها متابعته بذكاء.وأضاف: "في المستقبل، يمكنني أن أعلق كاميرا على الجانب السفلي وأكتب برنامجًا يتتبع وضعي ويحرك مظلتي وفقًا لذلك".وقالت صحيفة "ديلي ميل" إنها اتصلت بالمهندس المبتكر لمعرفة المبلغ الذي أنفقه على المشروع.