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لديها 28 ألف براءة اختراع.. "لينوفو" ترفع دعوى على "أسوس" لهذا السبب

لينوفو
شركة لينوفو
أ أ
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رفعت شركة لينوفو (Lenovo) الولايات المتحدة، دعوى انتهاك براءات الاختراع في 15 من نوفمبر لدى لجنة التجارة الدولية في الولايات المتحدة (ITC) ضد شركة أسوس (ASUSTeK Computer).اضافة اعلان

انتهاك براءات اختراع لينوفو

وذلك بسبب الانتهاك لمجموعة متنوعة من براءات اختراع لينوفو المتعلقة بالسوفت وير والهاردوير عبر العديد من منتجات أسوس
يأتي هذا الإجراء ردًا على الدعوى القضائية التي رفعتها شركة أسوس في شهر أغسطس عام 2023 أمام المحكمة الإقليمية في ميونيخ والمتعلقة بالتقنيات الخلوية، إذ عرضت لينوفو صفقة ترخيص مشتركة كحل لهذه المسألة.
وتعتمد لينوفو على شركة المحاماة العالمية DLA Piper كممثل قانوني في هذه المسألة
تُعد لينوفو مؤيدًا قويًا لاتفاقيات الترخيص المتبادل، والمفاوضات المفتوحة والشفافة، والترخيص داخل الصناعة ضمن التزامات (FRAND) بموجب شروط عادلة ومعقولة وغير تمييزية.

28 ألف براءة اختراع

يعكس الإجراء المتخذ ضد أسوس التزام لينوفو بحماية مساهماتها الكبيرة في الابتكار التكنولوجي في الصناعة على مدار 39 عامًا الماضية، إذ أنشأت محفظة تضم أكثر من 28 ألف براءة اختراع و 14 ألف طلب آخر معلق.
وتستثمر لينوفو 2.2 مليار دولار سنويًا في البحث والتطوير، وأعلنت في الآونة الأخيرة استثمارًا إضافيًا بقيمة مليار دولار في ابتكار الذكاء الاصطناعي.
ودائما ما يُعترف بجهودها والتزامها وتميزها في مجال الابتكار، إذ احتلت المرتبة رقم 24 من أصل 50 شركة في القائمة السنوية (أكثر الشركات ابتكارًا في العالم) الصادرة عن مجموعة بوسطن الاستشارية.
كما فازت بجائزة (أفضل الاختراعات لعام 2023) من مجلة تايم عن الجهاز اللوحي 2 في 1 Yoga Book 9i والحاسوب المحمول القابل للطي.

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